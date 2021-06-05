صحة ورشاقة

بوريس جونسون يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جرعته الثانية من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19.

 

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن جونسون حصل على الجرعة الثانية مساء أمس الخميس في معهد فرانسيس كريك بوسط لندن.

 

وجاءت الجرعة الثانية بعد 11 أسبوعًا من تلقيه الجرعة الأولى في 19 مارس.

 

وأمضى رئيس الوزراء في ربيع العام الماضي عدة أيام في العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد إصابته بكوفيد-19.

 

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن نصف البالغين في بريطانيا تلقوا جرعتين من اللقاح.

 

ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم من إعلان الحكومة أن ثلاثة أرباع البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعتهم الأولى من اللقاح.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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