شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تريد التخلص من دهون البطن تخلص من الأخطاء الخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن عبارة عن مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة التى ليست فقط غير جذابة، لكنها أيضًا مقلقة، عندما يتعلق الأمر بصحتنا، وهناك مجموعة من الأخطاء الشائعة الصغيرة التي ترتكبها أثناء محاولتك تقليل دهون البطن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

- فيما يلى.. أخطاء شائعة نرتكبها أثناء محاولة فقدان دهون البطن: 1- اتباع نظام غذائى يفتقر إلى التغذية

عندما يتعلق الأمر بخسارة دهون البطن، فإن تقليل السعرات الحرارية أمر بالغ الأهمية، ومع ذلك فى محاولتك لخفض السعرات الحرارية قد تحرم نفسك أيضًا من المغذيات الأساسية فى نظامك الغذائى، وقد يؤدى هذا إلى فقدان الوزن بسبب فقدان العضلات والمياه الزائدة من جسمك بدلاً من الدهون وهو ما يصعب يصعب عليك خسارة دهون البطن بكفاءة.

2- شرب كمية غير كافية من الماء

الماء هو المفتاح لفقدان كمية فعالة من الوزن، فى حين أنه مفيد جدًا للصحة العامة، فهو يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول من الوقت، ويمكن أن يكون شرب الماء قبل الوجبات فعالًا للغاية لأنه يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويجعلك تقلل من تناول السعرات الحرارية، فإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء فلابد أن ذلك يصعب عليك فقدان دهون البطن.

3- التوتر والقلق

ووفقًا لدراسة يمكن أن يؤدى التوتر والقلق إلى زيادة هرمون الكورتيزول فى الجسم والذي بدوره يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ما يترتب عليه انخفاص فرصك في فقدان الوزن أو دهون البطن بشكل كبير، بل ويجعلك تكتسب الوزن حتى بعد ممارسة الرياضة.

4- قلة النوم

قلة النوم يمكن أن تؤدى إلى زيادة وزن الجسم وارتفاع مستوى الكورتيزول لديك، وكذلك زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، لذلك من المهم التأكد من حصولك على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميًا.



دهون البطن

5- قلة النشاط البدنى

خسارة دهون البطن معركة خاسرة إذا لم تقوم ببعض الأنشطة البدنية، حيث يمكن أن يساعدك القيام بتمارين روتينية بشكل منتظم فى حرق الكثير من السعرات الحرارية، فالنشاط البدنى لا يساعد على إنقاص الوزن وحرق دهون البطن فحسب بل يساعد أيضًا في الحفاظ على لياقة الجسم.