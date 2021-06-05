شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لفقدان دهون الفخذين ونحافة الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعى أن يكون لدينا دهون فى الجسم، حيث تعتبر ضرورية لحماية أعضائنا، وتخزين الطاقة، ومع ذلك فقد تم ربط زيادة دهون الجسم بالمشاكل الصحية مثل الإصابة بأمراض القلب وداء السكرى من النوع 2، والحالات الصحية المزمنة الأخرى.

ووفقا لتقرير لموقع insider إذا كنت تريد فقدان الدهون، فمن المهم أن تعرف أن توزيع الدهون يختلف من شخص لآخر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجينات، على سبيل المثال تكون لدى النساء دهون فى الوركين والفخذين أكثر من الرجال.

وإذا كنت تتطلع إلى إنقاص الدهون فى مكان واحد مثل الفخذين فسيتعين عليك التركيز على فقدان الوزن بشكل عام، هذا لأنه من المستحيل تقليل الدهون فى منطقة واحدة فقط.

دليل من ثلاث خطوات لفقدان دهون الفخذينتناول نظام غذائى صحى

لفقدان دهون الفخذين عليك اتباع نظام غذائى صحى وهو أمر ضرورى، حيث يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائى فى تحقيق هذا النقص فى السعرات الحرارية، كما يعمل النظام الغذائى الصحى أيضًا على تغذية جسمك بشكل صحيح حتى تتمكن من ممارسة النشاط البدنى لتقوية ساقيك، ولا يوجد نظام غذائى معين أفضل لفقدان دهون الفخذين، لكن بشكل عام فإن تقليل استهلاك الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة يساعد فى إنقاص الوزن وهى الموجودة في الأطعمة المصنعة مثل المخبوزات والوجبات المجمدة ورقائق البطاطس.

لتناول نظام غذائى صحى ركز على القائمة التالية:

الفواكه والخضروات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يعنى أنها تبقيك ممتلئًا لفترة أطول بحيث تستهلك سعرات حرارية أقل بشكل عام.

ويمكن أن تساعد مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الفاصوليا والبيض وصدور الدجاج على بناء العضلات.

الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى وخبز القمح الكامل أو المكرونة.

منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب والزبادي والجبن.

ممارسة تمارين الكارديو المفيدة للقلب

تمارين الكارديو طريقة رائعة لفقدان الدهون في جميع مناطق الجسم، بما في ذلك ساقيك، فتمارين القلب تحرق الكثير من السعرات الحرارية، ما يساعدك على البقاء في حالة نقص في السعرات الحرارية.

في حين أن الركض لمسافات طويلة وركوب الدراجات يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، فإن فترات أقصر من التمارين المكثفة مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) أو الركض يمكن أن تكون فعالة في تقليل الدهون في الجسم تعمل هذه الأنواع من التمارين أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك بحيث يستمر جسمك في حرق السعرات الحرارية حتى عند الانتهاء من التعرق.

يجب على البالغين ممارسة تمارين الكارديو لمدة 30 دقيقة على الأقل لمدة خمسة أيام في الأسبوع من أجل الصحة العامة.

تقوية عضلات الساقين

يمكن أن يساعدك بناء العضلات من خلال تدريب القوة على فقدان الدهون فى جميع أنحاء جسمك، بما في ذلك الفخذين، كما أن تقوية ساقيك يمكن أن يمنحها أيضًا مظهرًا أكثر رشاقة.