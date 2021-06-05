طريقة نسف دهون الخواصر والارداف بمشروب الطماطم والليمون



بيروت - نادين محمد - ليس من السهل نسف دهون الخواصر والارداف. فهذا يحتاج إلى اتباع نظام غذائي صارم مع ممارسة التمارين الرياضية المناسبة يومياً. لكن من الممكن الاستعانة بوصفات طبيعية يتم تحضيرها في المنزل وتسرع عملية تخسيس هاتين المنطقتين من الجسم. وتعتبر وصفة مشروب الطماطم والليمون من ابرز هذه الوصفات واكثرها فاعلية. إذاً من المهم تعلم طريقة تحضيرها لأنها تساعد على نسف دهون الخواصر والارداف بسهولة وفي مدة قصيرة جداً.

الوصفة

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تساعد وصفة مشروب الطماطم والليمون اذاً على نسف دهون الخواصر والارداف على ان يتم تناولها في موازاة اتباع نظام حياتي وغذائي صحي. وهذه طريقة تحضيرها.



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المقادير

4 حبات من الطماطم متوسطة الحجم

حبة ليمون

4 حبات من الثوم

نصف ليتر من ماء الشرب

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الطريقة

1 يتم غسل المكونات جيداً.

2 تقطع كل حبة طماطم إلى قطعتين.

3 يتم عصر حبة الليمون.

4 يقشر الثوم وتوضع كل المكونات مع ليتر من الماء الفاتر في الخلاط من اجل الحصول على مزيج متجانس تماماً.

5 من اجل الاستفادة من هذا المشروب من المهم تناول المشروب مرتين اسبوعياً. والافضل فعل هذا قبل 30 دقيقة من موعد وجبة الفطور.

الفوائد

يساعد هذا المشروب على نسف دهون الخواصر والارداف تحديداً لأنه يحتوي على مكونات تساهم في التخسيس وخسارة الوزن.

الطماطم

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تحتوي على نسبة 95% ماء ولا يوفر كل 100 غ منها أكثر من 15 وحدة حرارية. كما أنها غنية بالفيتامين C والليكوبين والكاريتنويد والفلافونويدات. وهي تؤدي جميعاً دور مضادات الأكسدة اي انها تساهم في تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة. كما أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات B3 وB5 وB9 وعلى المعادن وخصوصاً البوتاسيوم والمغنيزيوم فضلاً عن الالياف التي تعزز الشعور بالشبع وعملية المرور المعوي.

عصير الليمون



يحتوي على الكثير من الفيتامين C وعلى مضادات الاكسدة وهو صديق للاشخاص الذين يريدون خسارة الوزن. كما أنه مصدر مهم لحمض النيتريك الذي يسهل عملية الهضم مع تعزيز إفراز الصفراء. كذلك يوفر للجسم البوتاسيوم الضروري لصحة القلب والبوليفينولات التي تحارب الدهون.

الثوم

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يعتبر مصدراً مهماً للفيتامينات B وللفيتامين C. كما انه يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة وعلى الاحماض الامينية والكالسيوم والفوسفور والحديد والسيلينيوم والفلانويدات والبوليفينولات التي تساهم في نسف دهون الخواصر والارداف وتلك التي تتجمع في مناطق اخرى من الجسم. لكن ينصح بعدم تناول هذا المشروب في حال المعاناة من القرحة او حرقة المعدة.

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