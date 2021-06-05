ثورة في علاج السمنة.. دواء أمريكي جديد له مفعول السحر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء، الجمعة، موافقتها على استخدام دواء جديد لعلاج السمنة، بعد ثبوت فعاليته في التجارب السريرية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، أنه سيتم منح دواء Wegovy للراغبين في إنقاص أوزانهم، موضحة أن الدواء نسخة مركبة من هرمون الأمعاء الذي يحد من الشهية.





وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنه سيتم حقن الدواء أسبوعيا تحت الجلد، ويجري حاليا استخدام الدواء نفسه لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

وقال خبراء إن فاعلية الدواء تعتمد على اتباع نظام غذائي صحي والاستمرار في ممارسة الرياضة، في ظل معاناة أكثر من 100 مليون أمريكي بالغ من السمنة المفرطة.





وتُعرف السمنة بأنها عامل خطر يؤدي إلى الحالات الصحية المزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني، والسكتات الدماغية والنوبات القلبية وحتى أنواع معينة من السرطان.

وخلصت دراسة أجريت لمعرفة فعالية العلاج أن الأشخاص الذين تلقوا العلاج خسروا نحو 15% من أوزانهم، أي ما يعادل 34 رطلا، على مدى 16 شهرا، بينما فقدت مجموعة أخرى تلقت علاجا وهميا نحو 2.5 بالمئة من أوزانهم، حسب "سكاي نيوز".

وقال المدير الطبي لمركز "لويزفيل" لأبحاث الأيض وتصلب الشرايين، هارولد بايز، إن الأدوية الحالية ربما تساعد في خسارة ما بين 5- 10% من الوزن، وأحيانا لا يصل إلى ذلك.