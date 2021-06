إيلون ماسك يضرب بيتكوين بـ"قلب مكسور".. الانفصال وارد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجدد تسبب الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس، في تراجع العملة المشفرة الأشهر في العالم بيتكوين.

وتكبدت بيتكوين خسائر جديدة حيث سجلت خلال تعاملات اليوم السبت 37765.65 دولار للوحدة بتراجع أكثر من 4%.



وتقاوم بِيتكوين الهبوط العنيف خلال الأيام الأخيرة، وانخفضت أكثر من ‭‭35‬‬% خلال شهر مايو/أيار الماضي، متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع.

والمستويات الحالية لسعر بيتكوين لم تشهدها منذ فبراير/شباط 2021 وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة في أبريل/نيسان الماضي. وألمح الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى احتمال حدوث "انفصال" عن بيتكوين وشركة تسلا للسيارات الكهربائية.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بإحداث اضطرابات في أداء بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بسلسلة من المنشورات على تويتر، وكان أخرها أمس، حيث استخدم ماسك هاشتاق #Bitcoin مع رمز تعبيري للقلب المكسور وإشارة إلى أغنية من الأغاني الشعبية In the End by Linkin Park.





وتتأثر أسعار العملات الافتراضية عالميا بشكل مباشر من قيود صينية على أسواقها، منعت بموجبها تداول وبيع وشراء واستثمار العملات الافتراضية، قائلة إنها عالية التذبذب وتسبب مخاطر كبيرة على المستثمرين في البلاد.

كما تتأثر العملات بشكل ثانوي حاليا بتصريحات مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، حول نيته بيع ما بحوزته من عملات افتراضية، ووقف بيع سياراته الكهربائية بتلك العملات.

وإيلون ماسك معروف بتلاعبه غير المسؤول بسوق العملات المشفرة بحسابه على تويتر، وفي الآونة الأخيرة فعل ذلك مرة أخرى، مما تسبب في انهيار هائل عبر جميع الحدود عندما قام بالتغريد بأن Tesla ستتوقف عن قبول Bitcoin كوسيلة للدفع.

وفي 8 فبراير/شباط، أعلنت شركة تسلا أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين، كما أعلنت الشركة أيضا في مارس أنها بدأت في قبول عملة البيتكوين كدفعة مقابل منتجاتها، إلا أن ماسك وصف فيما بعد استثمار تسلا في البيتكوين بأنه متهور.

وتراجع الملياردير الشهير في الشهر الماضي عن قرار السماح بشراء سيارات تسلا الكهربائية باستخدام بيتكوين، مشيرًا إلى التداعيات البيئية للطاقة التي تتطلبها الخوادم التي تدعم تعدين العملة المشفرة. هذا، بالإضافة إلى الخطاب التنظيمي الصيني القاسي الذي أدى إلى تراجع هذا القطاع.