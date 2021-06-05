شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض وأسباب مرض تعفن الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعفن الدم هو الاستجابة المفرطة للجهاز المناعى الذى يتطور إلى عدوى فى الجسم يمكن أن يكون لها عواقب مهددة للحياة، يتطور عندما يتم إطلاق المواد الكيميائية فى مجرى الدم لمحاربة العدوى، لكنها تسبب التهابًا فى جميع أنحاء الجسم، وبالتالى يمكن أن تؤدى هذه العدوى إلى حالة طبية طارئة مثل الصدمة الإنتانية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".