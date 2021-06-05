صحة ورشاقة

الصين تعتمد استخدام لقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

قال رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، يين ويدونغ، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الصين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس ، للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.

 

وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من يونيو الجاري، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاما.

 

وأضاف يين في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني أن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم، وفق "سكاي نيوز عربية".

 

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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