صحة ورشاقة

الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" للأطفال

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد يين ويدونج رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، أن بلاده أقرت الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" المضاد من سن 3 حتى 17 عاما.

وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى 3 يونيو/ حزيران، منح لقاحات لمن هم دون الـ18 عاماً.


وأضاف "يين" في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني الرسمي، إن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد إستراتيجيات التطعيم.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح، أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاماً.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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