شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الإحباط؟ تعرف على 7 أطعمة لتحسين الحالة المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد نشعر بالإحباط ونعانى من تقلبات مزاجية فى مرحلة أو أخرى بسبب تقلبات الحياة الهرمونات أو سوء التغذية، وهناك أطعمة تؤثر على الحالة المزاجية لدينا سواء بالإيجاب أو السلب، لكن الأكيد أن التغذية الجيدة تساعد في إدارة مشاكلنا المزاجية والحفاظ على استقرارنا عاطفيًا، ويرصد موقع "Onlymyhealth" بعض خيارات الطعام التي من شأنها تنظيم صحتك العاطفية على المدى الطويل وإدارة تلك التقلبات المزاجية.

- فيما يلى .. أطعمة تعمل على تحسين الحالة المزاجية: 1- العدس

إذا كنت تشعر بالإحباط أو تعاني من تقلبات مزاجية لعدة أيام أو شهور، يمكنك تناول العدس فهو غنى بجميع فيتامينات ب والبروتين والحديد والألياف والزنك والمغنيسيوم وغيرها من منظمات الحالة المزاجية التي تبحث عنها.

وتسهل فيتامينات ب الموجودة فى العدس التواصل بين الخلايا العصبية لدينا ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هذه الفيتامينات إلى الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى.



بيض

2- البيض

إنه مصدر جيد لمادة الكولين التي تساعد على إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتاونين والدوبامين وغيرها مما يعزز مزاجك، يحتوي البيض أيضًا على القوة المضافة لأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك والمغنيسيوم والتي من شأنها أن تقلل من قلقك بشكل عام، يعتبر البيض أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين د وفيتامين ب 12، وجميع الأشياء التي تحتاجها للسيطرة على الاكتئاب.

3- الفلفل الحلو

يعتبر الفلفل الحلو مصدرًا ممتازًا لفيتامين A و C والبوتاسيوم وغني بالحديد وحمض الفوليك والألياف، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين سى يساعد على تحسين الحالة المزاجية لأنه ينظم تكوين الناقلات العصبية.

4- البروبيوتيك

وهى عبارة عن بكتيريا مفيدة وتتوافر بكثرة فى الزبادي، وتعتبر البروبيوتيك مفيدة لصحة أمعائك ويمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في تخفيف الاكتئاب نظرًا لوجود أبحاث تثبت أن القناة الهضمية والدماغ يشتركان في اتصال فريد.



بطاطا

5- البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مليئة بفيتامين ب 6 وC والألياف التي ترتبط جميعها بخصائص تعزيز الحالة المزاجية وتساعد في الحفاظ على الاكتئاب وتقلب المزاج.

6- السمن

يمكن أن تؤدى إضافة القليل من السمن إلى وجباتك إلى تحقيق العديد من الفوائد الصحية، فمن المعروف أن السمن يشفى الجهاز الهضمى ما يؤدى إلى تحسين الهضم بما يدعم مزاجنا.

7- الخضروات الورقية الداكنة

مثل السبانخ والكرنب فهى غنية بفيتامين ب والحديد والألياف، حيث يساعدنا الحديد وفيتامين ب على إنتاج المزيد الطاقة التى تقودنا إلى الشعور بالإيجابية وتحسين المزاج.