شكرا لقرائتكم خبر عن علاج تورم القدمين فى الطقس الحار.. ابتعد عن الشمس والملح وأكثر من شرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتورم قدماك وكذلك يداك وساقاك عندما تتعرض للطقس الحار، حيث يمكن أن يؤدى التغيير السريع فى درجة الحرارة أو الرطوبة إلى الإصابة بالجفاف وقد يصل الأمر إلى الإصابة بضربة شمس، لذلك إذا كنت تواجه صعوبة مع تورم الكاحلين فى موجة الحر الحالية، فإليك 5 طرق للتغلب على تورم القدمين والكاحلين فى الطقس الحار، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- فيما يلى.. 5 طرق للتغلب على تورم الكاحلين في الطقس الحار: 1- البقاء بعيدا عن الشمس

لست مضطرًا للبقاء فى المنزل طوال اليوم لكن حاول تجنب الخروج أو الجلوس فى الشمس لفترة طويلة أثناء الطقس الحار، حاول الجلوس فى الظل أو فى الغرف المكيفة لتبقى هادئًا، يمكنك الاحتفاظ ببخاخ قدم مبرد فى متناول يدك والذى يمكن أن ينعش ويبرد القدمين والكاحلين الساخنة بسرعة.

2- ممارسه التمارين الرياضية الخفيفة

يمكن أن تساهم التمارين الخفيفة مثل المشى والسباحة في تقليل تورم القدمين والكاحلين لأنها تساعد على تعزيز تدفيق الدورة الدموية، ويفضل ممارسة تلك التمارين في أوقات أكثر برودة من اليوم، مثل الصباح أو فى وقت مبكر من المساء.

السباحة مفيدة بشكل خاص لتورم القدمين والكاحلين لأنها لا تعمل على تبريدهما فحسب، بل لأنها تحسن الدورة الدموية.

3- رفع القدمين

إذا كان لديك قدمين وكاحلين متورمتين فمن أول الأشياء التى يجب عليك القيام بها رفع قدميك، حيث يساعد هذا فى عكس تأثير الجاذبية على أطرافك وتقليل التورم، وعندما تذهب إلى الفراش يمكنك أيضًا وضع وسادة تحت كاحليك للمساعدة فى تصريف السوائل الزائدة.

4- الإكثار من شرب الماء

اشرب الكثير من الماء لضمان تنظيم تركيز الملح فى الدم، حيث سيؤدى ذلك إلى منع جسمك من الاحتفاظ بالملح الذى يساهم بشكل كبير فى التورم وهذا الأمر يتحقق بشرب المزيد من الماء.

5- تناول أطعمة معينة

عليك أن تضع فى اعتبارك مقدار الملح الذى تستهلكه فى نظامك الغذائى للحد من فرص الإصابة بتورم الكاحلين والقدمين، لذلك من الأفضل أن تتناول أطعمة منخفضة الملح مثل الفاكهة والخضروات الطازجة، حيث إن هناك بعض منها مفيد لحالات تورم القدمين.