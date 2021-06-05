شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خرافات عن الدايت.. أشهرها تناول العشاء مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعديل نظامك الغذائى على أساس الشائعات قد يضر أكثر مما ينفع، لذلك من المهم استشارة اختصاصى تغذية مؤهل يضع خطة نظام غذائى لك اعتمادًا على بنية جسمك وعاداتك الغذائية وجدولك اليومى، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

- فيما يلى.. 6 خرافات شائعة حول النظام الغذائى:

1- تناول عشاء مبكر سيساعدك على خسارة الوزن

سمعنا هذا مرات عديدة لدرجة أن البعض منا ربما اتبعه بشكل أعمى، حيث يعتقد كثيرون أن تناول الطعام بعد الساعة 6 أو 6:30 مساءً سيجعلك تكتسب وزناً، لكن لكل شخص جداول زمنية وعادات مختلفة لتناول الطعام، ويُنصح بتصميم نظام غذائى مناسب لكل شخص، لذلك ينصح بتناول وجبات منتظمة مع فاصل زمنى لا يقل عن ساعتين بالنسبة للوجبة الأخيرة قبل النوم، مع أهمية المشى بخفة لبضع دقائق بعد العشاء بما يعزز الهضم.

2- شرب الليمون والعسل بالماء الساخن فى الصباح يساعد على إنقاص الوزن

لا يوجد دليل علمى يدعم هذه النظرية القائلة إن ماء الليمون والعسل يذيب الدهون، إذا كان الشخص يقوم بأى نوع من النشاط البدنى أو التدريبات فلا توجد مشاكل فى إضافة العسل إلى الماء الخاص بك، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فسيضيف سعرات حرارية إضافية فقط.

3- من المهم تناول مكملات البروتين إذا كنت تمارس رياضة

لا ينصح الجميع بتناول المكملات الغذائية أثناء ممارسة الرياضة لزيادة تناول البروتين، فهناك العديد من المصادر الطبيعية للبروتين مثل المكسرات والحليب والبقول وفول الصويا وغيرها، هناك العديد من العوامل التي تلعب في الواقع دورًا مهمًا عندما نتحدث عن زيادة تناول البروتين في نظامنا الغذائي مثل جودة البروتين ونوع النشاط البدني ومتطلبات السعرات الحرارية اليومية وقدرة الجسم على تصنيع البروتين وما إلى ذلك.

لذلك إذا كان الشخص يتمتع بنمط حياة مستقر ويمارس الرياضة في صالة الألعاب الرياضية فقط من أجل إنقاص الوزن، فليست هناك حاجة إلى تناول مكملات غذائية.

أما إذا كان الشخص يبحث عن زيادة الوزن، فسيتم تحديد أي مكملات غذائية إذا لزم الأمر من قبل اختصاصي تغذية مؤهل لأن جميع المكملات الغذائية ليست متشابهة من حيث التركيب والمحتوى الغذائي.

4- الكيتو دايت هو الأفضل لخسارة الوزن

الكيتو هو نظام غذائي غني بالدهون وبروتين مناسب ومنخفض الكربوهيدرات ويستخدم بشكل أساسي لعلاج الصرع (الاضطراب العصبي) ولكن في الوقت الحاضر يستخدمه الكثير من الناس لفقدان الوزن، فلا فائدة من اتباع نظام غذائي أعمى إذا كان هناك مستويات منخفضة من الطاقة على مدار اليوم، لذلك اتبع أسلوب حياة صحي واحصل على نوم عميق وقم بنشاط بدني مثل اليوجا والتأمل وما إلى ذلك لفقدان الوزن بشكل مستدام.

5- توقف عن تناول البروتين إذا كان لديك نسبة عالية من حمض اليوريك

يقال إنه حال الإصابة بمرض ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم يجب التوقف عن تناول جميع الأطعمة البروتينية، وهذا ليس صحيحا فمن المهم معرفة سبب ارتفاع مستويات حمض البوليك، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب الأخرى مثل زيادة الوزن وقلة النشاط البدنى أو عدمه أو تناول الأطعمة المصنعة لذلك يجب استشارة اختصاصى تغذية للحصول على إرشادات أفضل بشأن الأطعمة التى يجب تجنبها فى حالة ارتفاع حمض البوليك.

6- تناول الطماطم يمكن أن يسبب حصوات الكلى

هذه خرافة مفادها أن تناول الطماطم يمكن أن يسبب حصوات الكلى، فقد تكون الأسباب المحتملة هى السمنة وعدم شرب كمية كافية من الماء والإفراط فى استهلاك الملح والسكر، فالطماطم مصدر جيد لمضادات الأكسدة، لذلك من المهم استخدامها باعتدال.