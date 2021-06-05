شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 فوائد لممارسة التمارين الرياضية بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من أنواع النشاط البدنى بما فى ذلك السباحة والجرى والركض والمشى والرقص، ووفقا لموقع health line الطبى تبين أن النشاط الفعال له فوائد صحية كثيرة، جسديا وعقليا، ويساعد على العيش لفترة أطول ومن أبرز فوائدة:

1 تجعلك أكثر سعادة

ممارسة الرياضة تؤدى إلى تحسين حالتك المزاجية وتقليل مشاعر الاكتئاب والقلق والإجهاد إذ ترتفع مع الرياضة حساسية الدماغ لهرمونات السيروتونين والنورادرينالين، والتى تخفف من مشاعر الاكتئاب .

2 يمكن أن تساعد على فقدان الوزن

أظهرت بعض الدراسات أن الخمول عامل رئيسى فى زيادة الوزن والبدانة، وممارسة الرياضة تعمل على تخفيض الوزن، فمن المهم أن نفهم العلاقة بين ممارسة الرياضة والإنفاق على الطاقة.



فقدان الوزن

3 مفيدة للعضلات والعظام

ممارسة الرياضة تلعب دورا حيويا فى البناء والحفاظ على العضلات والعظام قوية، بالإضافة إلى أن النشاط البدنى مثل رفع الأثقال يمكن أن يحفز من بناء العضلات عندما يقترن مع كمية كافية من البروتين، وذلك لأن ممارسة الرياضة تساعد على الإفراج عن الهرمونات التى تعزز قدرة العضلات على امتصاص الأحماض الأمينية، ما يساعدها على النمو ويقلل من انهيارها.



العمود الفقرى

4 زيادة مستويات الطاقة

ممارسة الرياضة يمكن أن تكون معززة للطاقة الحقيقية للأشخاص الأصحاء، وكذلك أولئك الذين يعانون من مختلف الحالات الطبية، ووجدت إحدى الدراسات أن ستة أسابيع من التمارين الرياضية المنتظمة خفضت مشاعر التعب بالنسبة إلى 36 شخصا أصحاء كانوا قد أبلغوا عن إرهاق مستمر.

5 يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

عدم وجود نشاط بدنى منتظم هو السبب الرئيسى للمرض المزمن، وتبين أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين حساسية الأنسولين، واللياقة البدنية، والقلب، والأوعية الدموية وتكوين الجسم، تخفض من ضغط الدم ومستويات الدهون فى الدم.

6 تساعد على تحسين صحة الجلد

يمكن أن تتأثر بشرتك بكمية الإجهاد التأكسدى فى جسدك، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة تعمل على زيادة إنتاج الجسم من مضادات الأكسدة الطبيعية، وتساعد على حماية الجلد، كما أن ممارسة الرياضة تحفز تدفق الدم وتحفز تكيفات خلية الجلد التى يمكن أن تساعد على تأخير ظهور الشيخوخة.