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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة مضادة للالتهابات يمكنك تناولها.. منها التوت والبروكلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدى الالتهاب المزمن إلى زيادة الوزن والمرض، كما يمكن أن يؤدى الإجهاد والأطعمة الالتهابية ومستويات النشاط المنخفضة إلى زيادة هذا الخطر، ومع ذلك هناك 5 من الأطعمة المضادة للالتهابات، وفقا لما نشر فى موقع healthline.
التوت
التوت من الثمار المليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن التى تحتوى على مضادات الأكسدة التى تسمى الأنثوسيانين، هذه المركبات لها تأثيرات مضادة للالتهابات قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.
الأسماك الدهنية
الأسماك الدهنية هى مصدر كبير للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التى تعمل على تقليل الالتهاب الذى يمكن أن يؤدى إلى متلازمة التمثيل الغذائى وأمراض القلب والسكرى وأمراض الكلى.
الأسماك الدهنية
البروكلى
البروكلى مغذى للغاية، حيث أظهرت الأبحاث أن تنأول الكثير من الخضروات الصليبية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
الأفوكادو
قد يكون الأفوكادو أحد الأطعمة الخارقة المفترضة القليلة، مليئة بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية، كما أنها تحتوى على الكاروتينات والتوكوفيرول، والتى ترتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.
الأفوكادو
الشاى الأخضر
هو أكثر المشروبات الصحية التى يمكنك تناولها، لأنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض ألزهايمر والسمنة وغيرها من الحالات، ترجع العديد من فوائده إلى خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.
الشاى الأخضر
العنب
يحتوى العنب على مادة الأنثوسيانين التى تقلل الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما فى ذلك أمراض القلب والسكرى والسمنة ومرض ألزهايمر واضطرابات العين.