شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة مضادة للالتهابات يمكنك تناولها.. منها التوت والبروكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدى الالتهاب المزمن إلى زيادة الوزن والمرض، كما يمكن أن يؤدى الإجهاد والأطعمة الالتهابية ومستويات النشاط المنخفضة إلى زيادة هذا الخطر، ومع ذلك هناك 5 من الأطعمة المضادة للالتهابات، وفقا لما نشر فى موقع healthline.

التوت

التوت من الثمار المليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن التى تحتوى على مضادات الأكسدة التى تسمى الأنثوسيانين، هذه المركبات لها تأثيرات مضادة للالتهابات قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.