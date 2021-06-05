شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح تمنع إصابتك بفيروس c.. أبرزها تغطية الجروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع health line الطبى أن التهاب الكبد الوبائى من الممكن أن ينتقل بين الأشخاص فى التعامل لكن بشروط محددة؛ منها أن يكون هناك جروح لانتقال المرض عبر الدم، أو عبر استخدام الأدوات الشخصية لشخص آخر التى حذرت الكثير من الدراسات الطبية من استخدام الأدوات الشخصية بين أكثر من شخص.

وأوضح التقرير أن هناك الكثير من الطرق التى تمنع وصول المرض لشخص آخر، ومن أبرزها:

1 تغطية الجروح والبثور

تغطية الجروح والبثور تمنع اتصال الدم الذى يعد من أسهل الطرق لانتقال التهاب الكبد الوبائى C.



الجروح

2 تخلص من الضمادات المستخدمة

التخلص بعناية من الضمادات المستخدمة فى علاج الجروح، والمناديل الصحية ما يساعد على منع انتشار التهاب الكبد الوبائي C للآخرين.

3 اغسل يديك جيدا

اغسل يديك جيدا بالماء والصابون إذا كان لديك قطع أو دم جاف .



غسل اليدين

4 تنظيف الدم المسكوب

تنظيف الدم المسكوب على الأسطح، بما فى ذلك الدم المجفف.

5 عدم مشاركة العناصر الشخصية مع الغير

قد تكون مواد العناية الشخصية مثل شفرات الحلاقة ومقصات الأظافر وفرشاة الأسنان، تحتوى على الدم عليها، لذلك من الأفضل عدم مشاركة هذه العناصر مع أى شخص آخر.

6 تجنب الرضاعة الطبيعية إذا كان هناك جروح فى الثدى

التهاب الكبد C لا ينتشر عن طريق حليب الثدى لكن إذا كانت الحلمات بها نزيف يجب ألا تستمر فى إرضاع طفلك حتى تلتئم، ثم الاستمرار فى الرضاعة الطبيعية ، مع استشارة الطبيب المختص.

7 لا تتبرع بالدم

إذا كان لديك التهاب الكبد C لا يمكنك التبرع بالدم، حتى لا ينتقل الدم لشخص سليم، ولابد من إجراءات التحاليل المعملية قبل اتخاذ قرار التبرع بالدم، وثبوت خلو الشخص من أى فيروسات من الممكن انتقالها عن طريق الدم.