شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمريض القلب خلال الإجازة الصيفية لمنع حدوث مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب الكثير من مرضى القلب فى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية من خلال السفر والتنزه مع عائلاتهم دون أن يكون هناك ضرر على صحتهم، ولتحقيق التوازن بين الإصابة بالقلب وممارسة الحياة بصورة طبيعية لابد من اتباع عدد من النصائح، خاصة أصحاب الجلطات أو الذبحة الصدرية، حتى لا يتسبب المجهود الزائد أو العادات الخاطئة لحدوث مضاعفات لهم.

ووفقا لموقع health line الطبى فإن أبرز هذة النصائح هى :

1 عدم ممارسة مجهود مرتفع فوق طاقة الجسم.

2 الاحتفاظ بأقراص تحت اللسان وتناولها عند الضرورة.

3 الابتعاد عن تناول الملح الكثير فى الطعام.

4 الابتعاد عن امتلاء المعدة كثيرا وتناول الطعام على فترات متباعدة على مدار اليوم.

5 البعد عن الضغوط النفسية والتوتر.



الاكتئاب

6 شرب السوائل كثيرا لأن التعرض للجفاف من أبرز أسباب جلطات القلب، خاصة للرحلات التى يتم التعرض فيها للشمس على مدار اليوم.

وقال التقرير الطبى المنشور على الموقع إن الأطباء ينصحون دائما مريض القلب ذى الحالة المستقرة، بالسفر والتنزه للرحلات حتى يساعد على تحسين الحالة المزاجية لديهم مع عائلاتهم، ما يعود بالنفع على الحالة المرضية.

وحذر التقرير من ضرورة متابعة العلاج الدوائى الدائم مع مريض القلب، حيث إن الحالة على مدار الفترات الزمنية تتغير من وقت لآخر، وتحتاج إلى تغيير برامج العلاج الدوائى باستمرار على حسب الحالة.

جدير بالذكر أن أعراض أمراض القلب التي يسببها تلوث فى القلب متعددة، طبقا لنوع العدوى، وتشمل: الحمى ، ضيق النفس ، الضعف أو التعب ، وانتفاخ فى الساقين أو في البطن وتغيرات في وتيرة نبض القلب، بالاضافة إلى سعال جاف أو متواصل، وطفح جلدى أو بقع غير عادية.