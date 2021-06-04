شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء شائعة تؤدى إلى تساقط الشعر.. منها تمشيطه بعد غسله مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يحدث تساقط الشعر المفرط بسبب أمراض معينة أو تغيرات هرمونية أو الإفراط فى استخدام منتجات الشعر التى تحتوى على مواد كيميائية أو سوء التغذية، ولا يدرك الكثير من الأشخاص أنهم يفقدون الكثير من الشعر بمجرد تمشيطه بطريقة خاطئة، ويرصد موقع "Onlymyhealth" 4 أخطاء شائعة تؤدى إلى تساقط الشعر.

- فيما يلى.. 3 أخطاء شائعة تؤدى إلى تساقط الشعر: 1- فك تشابك الشعر بعد غسله بالشامبو

يكون شعرك فى أضعف حالاته عندما يكون مبللاً مما يسهل تشابكه، لذلك يمكن أن يؤدى تمشيط الشعر المتشابك والمبلل إلى زيادة خطر تكسر الشعر وتساقطه، ولتجنب هذا الخطأ يمكنك محاولة تمشيط شعرك قبل ترطيبه فى الحمام، ويمكنك أيضًا تجربة تمشيط شعرك أثناء الاستحمام، فقط ضعى البلسم أولًا ثم قومى بفك تشابك خصلات الشعر بأصابعك فقط وبعد ذلك يمكنك استخدام مشط واسع الأسنان قبل الغسيل مباشرة.

2- تمشيط الشعر من الجذور إلى الأسفل

إذا قمت بتمشيط شعرك ، يجب أن تبدأ دائمًا من المنتصف ثم تنزلق لأسفل، فإذا بدأت تمشيط شعرك من الجذور فقد يكون هناك الكثير من التشابك في الطريق إلى الأسفل، ويمكن أن يتسبب ذلك في إجهاد فروة رأسك وتكسير الشعر وهذا يجعل شعرك وجذورك ضعيفًا مما يؤدى فى النهاية إلى تساقطه.

3- تمشيط الشعر بعد وضع المستحضر

يعد التمشيط بعد وضع أى منتج للشعر خطأ شائعًا يرتكبه الناس، يجب ألا تمشط الشعر أبدًا بعد وضع كريم أو مصل الشعر للعلاج أو تصفيف الشعر، يجب استخدام أصابعك فقط لتمشيط شعرك بمجرد وضع أي منتج للشعر، إذا كنت تستخدم مشطًا بعد تطبيق منتج تصفيف الشعر فلن يفقد فعاليته فحسب بل قد يؤدي أيضًا إلى إتلاف الشعر وملمسه، ويؤدى ذلك في النهاية إلى مزيد من التكسر وتساقط الشعر مع مرور الوقت.