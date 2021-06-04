شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة مفيدة لنمو طفلك وزيادة تركيزه.. أبرزها الخضروات والزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث الكثير من الأمهات عن الأطعمة الصحية لأطفالها، لجعلهم أكثر لياقة بدنية ونموا صحيحا وأكثر تركيزا فى حياتهم على مدار اليوم، وهناك عدد من الأطعمة المفيدة لصحة وبناء ونمو جسد الطفل، والتى لابد من التركيز عليها يوميًا وفقًا لما ذكرها موقع health line الطبى، وهذه الأطعمة تساعد على تنمية المخ والتركيز عند الأطفال فى المهارات المعرفية وكيفية تطوير أنشطة المخ فى المستقبل ومن أبرزها:

1 البيض

يساعد البروتين والمغذيات فى البيض الأطفال على التركيز، خاصة عند تناوله فى وجبة الإفطار ويستمر جسم الطفل فى الاحتفاظ بالكربوهيدرات والبروتينات حتى الوجبة التالية.



البيض

2 الزبادى

الدهون مهمة لصحة المخ ويساعد الزبادى كامل الدسم، الذى يحتوى على المزيد من البروتين، فى الحفاظ على خلايا الدماغ فى شكل جيد لإرسال واستقبال المعلومات، من خلال تدفق الدم بصورة جيدة إلى المخ.

3 الخضراوات

الاهتمام بالخضراوات منذ مرحلة الطفولة تساعد على منع الإصابة بالخرف عند الأكبر، حيث تحتوى على مضادات الأكسدة التى تساعد فى نمو خلايا المخ، ومن أبرزها السبانخ ومختلف الخضراوات الخضراء.

4 الأسماك

السمك هو مصدر جيد لفيتامين D وأوميجا 3، التى تحمي الدماغ من انخفاض المهارات العقلية وفقدان الذاكرة، ومن أبرزها سمك السلمون والتونة والسردين وجميعها غنية فى أوميجا 3.

5 المكسرات والبذور

تناول الطفل للمكسرات يعزز من صحة المخ والحفاظ على الجهاز العصبى، حيث يحتوى على الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن.

6 الشوفان

يساعد الشوفان البروتينى والألياف الغنية على الحفاظ على شرايين القلب والدماغ، وفي إحدى الدراسات كان الأطفال الذين يتناولون دقيق الشوفان المحلى أفضل خلال أداء المهام المدرسية المتعلقة بالذاكرة من أولئك الذين يأكلون الحبوب السكرية.