شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية للتخلص من آلام الذراع بعد التطعيم بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الآثار الجانبية الشائعة لدى العديد من الأشخاص بعد أخذ لقاح كورونا التهاب الذراع، وفى هذا التقرير نقدم لك بعض النصائح والتمارين التى ستساعدك على تخفيف الألم مكان التطعيم، وفيما يلى بعض العلاجات المنزلية والنصائح حول علاج آلام الذراع، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

القماش المبلل مكان الحقن

بعد فترة وجيزة من حصولك على اللقاح، ضع قطعة قماش نظيفة وباردة ومبللة على مكان التطعيم، تعمل هذه التقنية كضغط بارد يقلل مؤقتًا من نشاط العصب، ما يؤدى إلى تقليل الالتهاب والتورم وهو السبب الرئيسى لهذا الألم.



القماش المبلل