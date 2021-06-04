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شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية للتخلص من آلام الذراع بعد التطعيم بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - من الآثار الجانبية الشائعة لدى العديد من الأشخاص بعد أخذ لقاح كورونا التهاب الذراع، وفى هذا التقرير نقدم لك بعض النصائح والتمارين التى ستساعدك على تخفيف الألم مكان التطعيم، وفيما يلى بعض العلاجات المنزلية والنصائح حول علاج آلام الذراع، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
القماش المبلل مكان الحقن
بعد فترة وجيزة من حصولك على اللقاح، ضع قطعة قماش نظيفة وباردة ومبللة على مكان التطعيم، تعمل هذه التقنية كضغط بارد يقلل مؤقتًا من نشاط العصب، ما يؤدى إلى تقليل الالتهاب والتورم وهو السبب الرئيسى لهذا الألم.
القماش المبلل
استمر فى تحريك ذراعك
قم بتدوير ذراعك فوق رأسك فى حركة دائرية 10 مرات تقريبا، سيؤدى ذلك إلى تدفق الدم عبر ذراعك وسيخفف الألم.
تناول دواء مسكنا للألم
يمكنك أيضا تناول بعض الأدوية إذا كنت لا تستطيع تحمل الألم، يعمل المسكن على تهدئة الألم.
تمارين تمدد الكتف للخلفي
قف مع وضع ذراعك على الحائط وارفعه لعمل زاوية 90 درجة مع كتفك، وأرح ذراعك على الحائط وامسك معصمك بيدك الأخرى من أجل إنزال كتفك لأسفل، وسيؤدى هذا إلى شد كتفك قليلاً، مع تكرار ذلك من 3-5 مرات.
كبسولة الكتف الخلفي تمتد