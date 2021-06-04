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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 07:27 مساءً - الأطفال عامة يتعرضون للكثير من المشاكل الصحية..والتي تستدعي اهتمام الأم وعنايتها ، حيث يتسبب ظهور الدمامل على بشرة وجلد الطفل قلقا للوالدين يدفعهم للبحث عن الأسباب والأعراض وطرق للعلاج ..وفي التقرير التالي يشرح لنا استشاري طب الأطفال الدكتور إبراهيم شكري طرق للعلاج المنزلي للطفل والرضيع، وأهمية الاهتمام بالنظافة وتهوية المنزل والابتعاد عن المصابين لعدم نقل العدوى..معا نتابع التقرير التالي
الدمامل عند الأطفال
- الدمل عبارة عن كتلة رقيقة تظهر على الجلد بسبب عدوى في غدة زيتية أو بصيلات الشعر، وتحدث العدوى بسبب بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية
- والبكتريا هي التي تعيش على بشرتنا وفي أنفنا وفمنا، ويعمل الجلد كحاجز أمامها يمنعها من دخول الجسم
- الأطفال الرضع أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، نظرا لما يتمتع به الأطفال الرضع ببشرة حساسة، وأجهزة مناعية لا تزال في مراحل النمو
- الدمل تورم أحمر رقيق على الجلد، يحدث بسبب التهاب في جذور الشعر أو مسام التعرق؛ التي تهاجم الجلد
- ظهور الدمامل حالة طبية لا تستدعي القلق، ولكن يوجد احتمال ضئيل بتطور الحالة وانتشار العدوى عند الطفل؛ وهنا يجب زيارة الطبيب
أسباب ظهور الدمامل عند الأطفال
- تحدث الدمامل بسبب دخول البكتيريا العنقودية الذهبية إلى الجلد عن طريق الشقوق أو الجروح، ويمكن أن تصل لجذور الشعر
- احتمالية حدوث الدمامل..بسبب مرض السكري
- فقر الدم أو مشكلات في الجهاز المناعي
- سوء في التغذية أو لقلة النظافة
- التعرض لمواد كيميائية تهيج الجلد
- السمنة، نقص الحديد
- وجود الجروح والتشققات الجلدية
- بعض الأدوية التي تقلل من قوة الجهاز المناعي
- والدمامل تظهر على جميع أنحاء الجسم لكنها تظهرعادًة في الوجه، الرقبة، الإبطين، الفخذ، الأرداف،الأرجل
كما تظهر الدمامل حال التعامل بشكل مقرب مع شخص مصاب بالدمامل
- أو حدث إصابة مسبقة بالدمامل.. الأكزيما.. الصدفية
- تهيج الجلد.. السكري.. الفشل الكلوي.. نقص السكر في الدم
- بعض الأدوية التي تضعف الجهاز المناعي مثل: بريدنيزون الذي يستخدم لعلاج السرطان
نصائح لعلاج الدمامل منزليًا
- يمكن علاج الدمامل منزليًا إذا تم اكتشافها مبكرًا
- وضع كمادات ماء دافئة على الدمامل لمدة 10 دقائق 4 مرات يوميًا؛ ذلك سيساعد على تخفيف الألم وإخراج القيح من الدمامل إلى السطح، وعادًة ما يحدث الانفجار خلال 10 أيام من ظهورها
- بعد أن تبدأ الدمامل بالجفاف من القيح قم بغسلها بصابونه وقم بتنظيفها من خلال مسحها بالكحول الطبي المعقم ،ووضع مراهم مضادة للبكتيريا، وتغطية المنطقة بضمادة ،قم بغسل المنطقة المصابة من مرتين إلى ثلاث يوميًا، واستخدم الكمادات الدافئة إلى أن يزول الدمل
- لا تقم بفقء الدمل باستخدام إبرة؛ ذلك سيؤدي إلى زيادة الحالة سوءًا
- اغسل يديك جيدًا بعد تنظيف وعلاج الدمامل وذلك لمنع انتشار العدوى
- اغسل الملابس والمناشف التي لامست المنطقة المصابة خصوصًا في حالة انتشار العدوى، للتخفيف من الألم عند الطفل يمكن تناول البراسيتيمول
الوقاية من الدمامل عند الأطفال
غسل الملابس، والمناشف، والشراشف بعناية لجميع أفراد الأسرة المصابة بالدمامل، وينصح بغسلها مرة في الأسبوع على درجة حرارة عالية
مداومة تنظيف وعلاج جروح الجلد البسيطة..الحفاظ على النظافة الشخصية..الحفاظ على حياة صحية
أسباب الدمامل عند الأطفال الرضع
- يمكن أن تتكون الدمامل عندما تصيب البكتيريا بصيلات الشعر ، وتحدث غالبًا في الأماكن التي يوجد فيها احتكاك أو تهيج مثل مكان الخدوش
- تتكون الدمامل عندما تنتشر عدوى بكتيرية إلى الأنسجة العميقة تحت الجلد وفي الغدد المنتجة للدهون. يمكن أن يؤدي بعض الحالات الطبية إلى تعريض طفلك لخطر أكبر للإصابة بالدمامل
- قلة النظافة. ضعف المناعة. نقص العناصر الغذائية الضرورية في الجسم. فقر الدم أو نقص الحديد. التعرض للمواد الكيميائية من استخدام الصابون أو الكريمات أو المنظفات القاسية، مما يؤدي إلى تهيج الجلد
- الظروف الجوية القاسية مثل الحرارة الشديدة أو الرطوبة. مشاركة المناشف وأغطية الأسرة وفرشاة الأسنان
- وقد تنتقل العدوى أيضًا من خلال مشاركة المناشف وأغطية الأسرة وفرشاة الأسنان
- يمكن أن تظهر دمامل القيح عند الأطفال على أي جزء من أجسامهم، ومن المرجح أن تظهر على الأجزاء المعرضة للعرق والاحتكاك، مثل الوجه والرقبة والإبطين والفخذين والأرداف
- لذلك يلاحظ عديد من الأمهات حدوثها عادة خلال الصيف وفصول الأمطار
علاج الدمامل عند الأطفال الرضع
- من المهم تنظيف المنطقة المصابة بالدمل بانتظام بشكل صحيح بمطهر مناسب لمنع انتشار العدوى
- في حالة انفجار البثور، امسحي المنطقة بقطعة قطن وغسول مطهر، وعند جفافها، غطيها بشاش أو ضمادة لمنع الطفل من لمسها
- قاومي إغراء الضغط على البثور أو ثقبها لأن ذلك قد يؤدي إلى انتشار العدوى إلى المناطق المحيطة
- إذا بدا أن الدمامل تكبر أو تنتشر، فقد يصف الطبيب المضادات الحيوية، ضعي في اعتبارك أن تكملي الدورة بأكملها حتى لو اختفت الدمامل قبل انتهائها، لتجنب حدوث انتكاسة
- يمكنك أيضًا وضع كريم مضاد للعدوى على الدمامل بعد استشارة الطبيب، وقد يقترح الطبيب فتح الدمل جراحيًا وتصريف الصديد تحت تأثير التخدير.
- يمكن علاج الدمامل التي تظهر على رأس الطفل عن طريق فرك الكحول الطبي المعقم على المنطقة المصابة
- في حالة وجود عدة دمامل على الرأس، يكون السبب المحتمل هو الحرارة والطقس الدافئ الرطب..هنا يمكن أن يكون استخدام زيت جوز الهند مفيدًا جدًا
- في معظم الحالات، تلتئم الدمامل من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة
- يمكن وضع ضغط دافئ بالكمادات على المنطقة المصابة بضع دقائق
- ويمكن تكرار هذا الإجراء عدة مرات خلال اليوم، قد يساعد هذا أيضًا الصديد على الخروج من البثور
- يمكن أن يكون وضع العسل على الدمل فكرة جيدة لأن العسل مطهر طبيعي
- الكركم: يمكن أن يكون وضع مسحوق الكركم على الدمامل مفيدًا أيضًا في معالجتها نظرًا إلى خصائصه المطهرة
- إذا أنثقب الدمل يمكنك وضع مزيج من البصل والثوم عليه، يساعد ذلك على تدمير البكتيريا وتسريع الشفاء
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التوجه إلى الطبيب في الحالات التالي
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- إذا صاحب الدمامل الحمى، و إذا بدأت الدمامل النمو في الحجم وأصبحت مؤلمة
- أو إذا ظهر الدمل على وجه طفلك، وإذا لم تُظهر الدمامل أي علامات على التلاشي حتى بعد أسبوعين
- إذا تكررت الدمامل وانتشرت إلى مناطق أخرى من الجسم، أو إذا تضخمت الغدد الليمفاوية للطفل، أو امتلأت الدمامل بالقيح
- يحتاج الأطفال خلال أول عامين من عمرهم إلى الاهتمام بتغذيتهم ومعرفة طرق التعامل مع المشكلات الصحية التي تواجههم