أسباب ظهور الدمامل عند الأطفال

يمكن علاج الدمامل منزليًا إذا تم اكتشافها مبكرًا

سيساعد على تخفيف الألم وإخراج القيح من الدمامل إلى السطح، وعادًة ما يحدث الانفجار خلال 10 أيام من ظهورها

وضع كمادات ماء دافئة على الدمامل لمدة 10 دقائق 4 مرات يوميًا؛ ذلك

بعد أن تبدأ الدمامل بالجفاف من القيح قم بغسلها بصابونه وقم بتنظيفها من خلال مسحها بالكحول الطبي المعقم ،ووضع مراهم مضادة للبكتيريا، وتغطية المنطقة بضمادة

قم بغسل المنطقة المصابة من مرتين إلى ثلاث يوميًا، واستخدم الكمادات الدافئة إلى أن يزول الدمل