كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 07:27 مساءً - يتعرض الكثير من الأطفال الرضع إلى التهاب الملتحمة ببطانة العين، وهو عبارة عن التهاب بطانة العين فوق مقلة العين وداخل الجفون، والعدوى عن طريق البكتيريا أو الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، تحدث العدوى بسهولة، خاصة إذا كانت العين متهيجة بالفعل، يصاب الأطفال أحياناً بالتهاب الملتحمة كجزء من نزلات البرد.

التقت الخليج 365 نت بالدكتور أحمد حسنين استشاري العيون؛ ليوضح لنا أن التهاب الملتحمة الفيروسي شديد العدوى، لكن التهاب الملتحمة الجرثومي ليس معدياً، ويمكن أن يحدث التهاب الملتحمة أيضاً بسبب الحساسية. غير أن التهاب الملتحمة التحسسي ليس معدياً.

أسباب التهاب الملتحمة عند الرضع

هناك العديد من الأسباب المختلفة لالتهاب الملتحمة. الأسباب الأكثر شيوعاً هي:

البكتيريا مثل:

المكورات العنقودية الذهبية

انفلونزا المستدمية

العقدية الرئوية

النيسرية السيلان

المتدثرة الحثرية

فيروسات مثل:

الفيروسات الغدية

فيروس الهربس

المواد الكيميائية في قطرات عين حديثي الولادة

الحساسية

أعراض التهاب الملتحمة

التهاب الملتحمة

ستكون عين طفلك حمراء، دامعة، أو مؤلمة، أو مصابة بالحكة. في بعض الأحيان يكون هناك إفرازات لزجة صفراء أو خضراء في عين طفلك، مما يجعل الجفون تلتصق ببعضها البعض بعد أن يكون طفلك نائماً، قد يبدو الجلد حول العينين منتفخاً.

في التهاب الملتحمة الجرثومي أو الفيروسي، قد تتأثر إحدى العينين أو كلتاهما.

في حالة التهاب الملتحمة التحسسي، ستشعر كل من عيون طفلك بالحكة والدمع، قد يعاني طفلك أيضاً من أعراض حمى القش، مثل حكة الأنف والعطس.

هل يحتاج طفلك لرؤية طبيب بخصوص التهاب الملتحمة؟

طفلك مصاب بعدوى في العين

من الجيد أن تري طبيبك كلما شعرت أن طفلك مصاب بعدوى في العين، يجب عليك بالتأكيد اصطحاب طفلك إلى الطبيب العام إذاً:

مصاب بعدوى في العين، يجب عليك بالتأكيد اصطحاب طفلك إلى الطبيب العام إذاً: لم تختف العدوى بعد 3-4 أيام، على الرغم من العلاج

يتورم الجلد حول عين طفلك أو جفنه ويصبح أحمر اللون ومؤلماً

طفلك يعاني من مشاكل في الرؤية

يعاني طفلك أيضاً من الحمى، أو لا يتغذى جيداً أو ليس لديه الكثير من الطاقة.

إذا كان طفلك حديث الولادة يعاني من إفرازات لزجة من عينيه، يجب أن تأخذه إلى الطبيب العام. قد يعاني طفلك من انسداد في القناة الدمعية.

علاج التهاب الملتحمة

طفلك مصاب بعدوى في العين

ابدئي بالحفاظ على عين طفلك نظيفة، اغسلي العين بلطف عدة مرات في اليوم بقطعة قطن مبللة بالماء الدافئ، لا بأس من استخدام المياه العذبة من الصنبور، لا تحتاج إلى الغليان أو إضافة الملح إلى الماء.

سيخبرك طبيبك العام بشأن العلاج المناسب لالتهاب ملتحمة طفلك، إذا كان الطبيب يعتقد أن العدوى ناتجة عن البكتيريا، فقد يقترح الطبيب إجراء مسحة للعين لمعرفة البكتيريا.

يصف الطبيب قطرات أو مرهم مضاد حيوي للعين لعدة أيام، تحتاج إلى مساعدة في إدخال هذه الأشياء في عين طفلك وحولها، ويكون لدى طبيبك أو ممرضتك بعض الاقتراحات. من المهم الاستمرار في إعطاء طفلك الدواء لعدة أيام بعد زوال الأعراض.

إذا كان طفلك يعاني من التهاب الملتحمة التحسسي، فقد يوصي طبيبك باستخدام قطرات العين المضادة للهيستامين. ربما يحتاج طفلك أيضاً إلى تجنب أي مسببات للحساسية.

لوقف انتشار التهاب الملتحمة الفيروسي أو البكتيري، اغسلي يديك دائماً بعد لمس عيني طفلك، وامنحي طفلك منشفة منفصلة لاستخدامها، اغسلي يدي طفلك كثيراً، وحاولي أن تمنعي طفلك من فرك عينيه، احتفظي بطفلك في المنزل بعيداً عن رعاية الأطفال أو الحضانة أو المدرسة حتى يتم التخلص من إفرازات العين تماماً.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.