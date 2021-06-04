لولادة آمنة.. حمية غذائية تقلل مخاطر الإصابة بمضاعفات الحمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجد فريق من الباحثين أن اتباع حمية صحية أثناء الحمل يقلل من خطر حدوث بعض المضاعفات مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والولادة المبكرة.

وأظهرت دراسة جديدة أنه إذا كنت تخططين للحمل أو كما يقول البعض "تأكلين لشخصين"، فإن الالتزام بنظام غذائي صحي قد يقلل من مخاطر العديد من مضاعفات الحمل الشائعة.

وأفاد موقع "يو بي آي" الأمريكي بأن الدراسة الجديدة أجريت على ما يقرب من 1900 امرأة في فترة تتراوح من 8 إلى 13 أسبوعاً من الحمل، وذلك لمتابعة وضع الحمل بالنظر إلى الحمية التي يتبعنها في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأشار الموقع إلى أنه تم تسجيل الحميات التي اتبعتها النساء المشاركات في التجربة، وفقاً لثلاثة مقاييس للأكل الصحي: مؤشر الأكل الصحي، حمية البحر الأبيض المتوسط، والحمية الهادفة لوقف ارتفاع ضغط الدم.

ونقل الموقع عن قائد فريق الباحثين في المعهد الوطني الأمريكي لصحة الطفل، بولاية ميريلاند الأمريكية، الدكتور كويلين زانج، قوله إن الحميات الـ3 تشجع على تناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، مع الحد من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.





وقال الباحثون في الدراسة، التي نُشرت نتائجها في المجلة الأمريكية للتغذية، إن اتباع أي نظام غذائي من الحميات الثلاث منذ بداية حدوث التلقيح وحتى الثلث الثاني من الحمل، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم، وتسمم الحمل، والولادة المبكرة.

وكانت النساء اللواتي حصلن على درجة عالية في مؤشر تناول الأكل الصحي من الأسبوع الـ16 إلى الأسبوع الـ22 من الحمل أقل عرضة للإصابة بسكري الحمل بنسبة 32٪، مقارنة بالنساء اللائي حصلن على درجة منخفضة.

فيما أظهرت الدراسة أن النساء اللواتي حصلن على درجة عالية في مؤشر الحمية التي تهدف لعدم ارتفاع ضغط الدم في فترة تتراوح من ثمانية إلى 12 أسبوعاً، ومن 16 إلى 22 أسبوعاً من الحمل أقل عرضة بنسبة 19٪ لاضطرابات ارتفاع ضغط الدم المرتبطة بالحمل.

وارتبط الحصول على درجات عالية في مؤشر حمية البحر المتوسط في فترة 24 إلى 29 أسبوعاً بانخفاض خطر الولادة المبكرة بنسبة 50٪.