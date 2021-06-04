الاتحاد الأفريقي: 4 دول فقط لم تحصل على لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، عن حصول أغلب الدول الأفريقية على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أن 4 دول أفريقية فقط لم تتسلم لقاح فيروس كورونا، وهي: إريتريا وتنزانيا وتشاد وبوروندي.



وقال مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ، خلال مؤتمر صحفي، إن 50 دولة أفريقية حصلت على نحو 53.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كوفيد -19 حتى الآن، مشيرا إلى أن 4 دول أفريقية فقط لم تبدأ بعد في تطعيم مواطنيها من فيروس كورونا.

وأشار المسؤول الأفريقي إلى أن 5 دول أعضاء بالاتحاد الأفريقي تمكنت من إعطاء معظم جرعات لقاحات كوفيد-19 لسكانها، وهي: مصر، المغرب، نيجيريا، إثيوبيا وزيمبابوي.

ووفق آخر تقرير للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي المؤسسة الأفريقية الرسمية المعنية بالصحة، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19 في أفريقيا إلى 4 ملايين و867 ألف و727 حالة إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء في القارة السمراء 131 ألفا و441 حالة وفاة.

وأكد التقرير اليومي للمركز أن حالات التعافي من وباء كورونا في أفريقيا بلغ 44 مليونا و4 آلاف و608 حالات.

