شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الزاوية العام تنجح في إجراء جراحة استئصال ورم ليفي متشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح قسم النساء والتوليد بمستشفي الزاوية العام، في إجراء عملية استئصال ورم ليفي متشعب من مريضة تبلغ من العمر 36سنة مع الحفاظ على الرحم للسيدة.

إستغرقت العملية 45 دقيقة فقط خرجت بعدها المريضة بسلامة الله تعالي في حالة ممتازة وبمتابعتها في اليوم التالي للعملية كانت كل العلامات الحيوية للمريضة ممتازة.

كان عدد من الاطباء من قبل نصح السيدة بإستئصال الرحم لصعوبة استئصال الورم والحفاظ على الرحم عندها.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد فريد استشاري أول ورئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفي والدكتورة ماجدة شبانه والدكتورة منال عبدالعظيم أخصائيي القسم والدكتور سامي قنديل استشاري التخدير بالمستشفي ونجوي فؤاد مشرفة تمريض العمليات.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل من الدكتور كمال ابو العلا مدير العلاجي والدكتورة ناهد سمير مدير المستشفيات بالمديرية.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.