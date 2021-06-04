شكرا لقرائتكم خبر عن هارفارد: بقايا كورونا فى أمعاء الأطفال سبب إصابتهم بمتلازمة الالتهاب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية جديدة لجامعة هارفارد الأمريكية أن سبب إصابة الأطفال، الذين تعرضوا لحالات كورونا الشديدة، بمتلازمة الالتهاب المتعدد بقايا الفيروس التاجى بالأمعاء، والتى تنتقل إلى مجرى الدم وتصيب باقى أعضاء الجسم، وتسبب المتلازمة أمراضا قلبية حادة وتطيل من فترة بقاء الطفل فى المستشفى، ما يلزم معه برتوكول علاج مكثف يتضمن الكورتيزون والجلوبولين المناعي الوريدى.

ووفقا لتقرير لموقع time now news حدد فريق بحثى متعدد التخصصات، من كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام للأطفال ومستشفى بريجهام والنساء ومؤسسات أخرى، الآلية التى تسبب مضاعفات نادرة للغاية لكنها خطيرة بعد كورونا تتطور لدى الأطفال والمراهقين.

وتوصل فريق الباحثين بقيادة لايل يونكر الأستاذ المساعد لطب الأطفال وأخصائى أمراض الرئة للأطفال فى جامعة هارفارد إلى أن الجزيئات الفيروسية المتبقية فى الأمعاء لفترة طويلة بعد الإصابة الأولية بكورونا من الممكن أن تنتقل إلى مجرى الدم، ما يؤدى إلى حالة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C).

وفى الدراسة الحالية قام الباحثون بقياس مستويات عالية من فيروس كورونا فى البراز ومستويات عالية من زونولى أو حساسية الجولوتين فى دم الأطفال الذين يعانون من متلازمة الالتهاب المتعدد، عندما اكتشفوا لاحقًا جزيئات فيروسية في الدم.

ما متلازمة ما بعد كوفيد 19 عند الأطفال؟

تبدأ متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) وفقًا للمركز الوطنى لمعلومات التكنولوجيا الحيوية من خلال استجابة مناعية مفرطة النشاط عند الأطفال تحدث بعد أسابيع من التعرض لـ فيروس كورونا، وهو اضطراب يمكن أن يحدث فيه التهاب فى أجزاء مختلفة من الجسم ويمكن أن يؤدى المرض إلى مضاعفات تصيب القلب عند الأطفال.

خطر الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا نحو 8.5% فقط من الحالات المبلغ عنها، وكان هناك عدد قليل من الوفيات مقارنة بالفئات العمرية الأخرى وأعراض أكثر اعتدالا.

ويؤثر فيروس كورونا على الصغار والكبار، لكن الأطفال أقل الفئات إصابة به، وهناك عدد من العوامل التي تجعلها آمنة بشكل خاص بسبب مستقبلات كورونا المفقودة لدى الأطفال.

كيف تتطور متلازمة ما بعد كورونا عند الأطفال

فى متلازمة ما بعد كورونا يحدث الالتهاب عند الأطفال بعد بضعة أسابيع من التعرض لـ كورونا، حيث تتطور الحمى وتتكون السوائل حول القلب وتبدأ صمامات القلب في التسريب، وهذا ما يسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال فى الوقت الحاضر، حيث إن عدد الأطفال الذين يعانون من تلك المتلازمة فى ازدياد، ويصابون بالحمى ومشاكل واضطراب في وظائف القلب، حتى إن القليل قد يضطر لاستخدام أجهزة التنفس الصناعي.