تحذير للنساء… هذه الأطعمة تعجل الشيخوخة بعد الـ60

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 31 ثانية

من المعروف أن المرأة عندما تبلغ عمرا متقدما عليها الاهتمام بصحتها ونظامها الغذائي، لذا يجب التخلص من النظام الغذائي الذي يحتوي على كميات غير ضرورية من السكر المضاف والدهون المشبعة والصوديوم، وفقا لموقع ”إيت ذس نت ذات“.

المشروبات السكرية والغازية

تحتوي المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة على كمية كبيرة من السكر، وربطت الدراسات بشكل مباشر بين الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية وأمراض القلب، وتعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيس لوفاة السيدات في الولايات المتحدة.

وكانت إحدى الدراسات التي تتبعت 80 ألف امرأة على مدار 22 عامًا قد وجدت أن من تناولن المشروبات السكرية يوميًا معرضات لخطر الإصابة بالنقرس بنسبة 75 % أكثر من غيرهن.

الأطعمة المقلية

كشفت دراسة سابقة أن تسخين الزيت يقلل من كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهي الدهون الصحية للقلب التي تساعد المفيدة للبشرة والمفاصل أيضًا، ويمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية إلى زيادة الوزن أيضًا.

المخبوزات

تمتلئ المخبوزات والكعك بالسكر المضاف، ووجد تقرير نشر في Clinics in Dermatology أن الجلوكوز والفركتوز يمكن أن يضر في الواقع بالكولاجين والإيلاستين اللذين يدعمان مرونة البشرة.

اللحوم المصنعة

تحتوي هذه الأطعمة على النترات، وربطت دراسة نشرت في مجلة Journal of Alzheimer Disease بين هذه الأطعمة وزيادة الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالعمر، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

الأطعمة عالية الصوديوم

لا يرتبط تناول كميات كبيرة من الصوديوم بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم فقط، ولكن باحتباس الماء والشعور بالانتفاخ أيضًا؛ ما يؤثر على البشرة ويسرع من الشيخوخة.