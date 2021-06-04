كوفيد-19 يطل برأسه مجددا في بريطانيا.. مخاوف بشأن رفع القيود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضاعفت وتيرة الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في الأسبوع الأخير من مايو في الوقت الذي باتت فيه السلالة المتحورة "دلتا" أكثر انتشارا.

وجاء هذا التطور ليثير المخاوف بشأن خطط الحكومة البريطانية لرفع القيود.



ومن المقرر رفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في إنجلترا يوم 21 يونيو/ حزيران لكن الانتشار السريع للسلالة دلتا التي ظهرت في الهند أول مرة يهدد الآن هذه القرار.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الأربعاء، إنه سيلزم الحذر بشأن رفع القيود لكن ليس هناك شيء في البيانات الحالية يدعو إلى تأجيل ذلك.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ما يقدر بواحد من بين كل 640 شخصا في إنجلترا أصيب بكوفيد-19 في الأسبوع المنتهي يوم 29 مايو/ أيار بالمقارنة بواحد من بين كل 1120 في الأسبوع السابق، وهو ما يشير إلى أعلى نسبة إصابة منذ النصف الأول من أبريل/ نيسان.