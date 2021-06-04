كورونا في ليبيا.. 386 إصابة جديدة و5 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، تسجيل 386 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 279 شخصًا، و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 187 إصابة و204 حالات شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.







وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 186 ألفًا و953 شخصًا، بينهم 10 آلاف و900 حالة نشطة، وتوفي 3137 شخصًا.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، قال إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحًا انخفاضًا في الإصابات، وارتفاعًا في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.