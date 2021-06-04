شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختبار البكتيريا السريع لتشخيص التهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار البكتيريا العقدية من الاختبارات السريعة التى تساعد فى تشخيص التهاب الحلق، ولإجراء اختبار سريع يتم مسح الحلق واللوزتين لجمع البكتيريا من المنطقة المصابة للاختبار، حيث يتم تحليل البكتيريا لمعرفة ما إذا كانت البكتيريا العقدية تسبب التهاب الحلق، وفقاً لموقع healthlinkbc.

وهناك حاجة إلى عينة جيدة من إفرازات الحلق للتأكد من دقة الاختبار، ويجب أن يظل الشخص ثابتًا أثناء أخذ العينة حتى يتمكن الطبيب من جمع إفرازات كافية لإجراء اختبار دقيق، وتتوفر نتائج اختبار البكتيريا السريع فى غضون 10 إلى 15 دقيقة.

لماذا يتم إجراء اختبار البكتيريا العقدية السريع؟

يمكن إجراء اختبار سريع للبكتيريا فى الحالات التالية:

- يعانى الشخص من أعراض التهاب الحلق.

- تعرض الشخص للإصابة بالبكتيريا العقدية أثناء وباء الحمى الروماتيزمية.

- كان لدى الشخص تاريخ شخصى أو عائلى من الحمى الروماتيزمية أو غيرها من الالتهابات الخطيرة (مثل متلازمة الصدمة التسممية) وتعرض للإصابة بالبكتيريا العقدية، فى هذه الحالا ، إذا لم تكن هناك أعراض، يمكن إجراء مزرعة أولية لأنها أكثر دقة من اختبار البكتيريا السريع.

بشكل عام ليس من الضرورى اختبار الأشخاص الذين تعرضوا لالتهاب الحلق لكن ليس لديهم أى أعراض.

كيف تقرأ نتائج اختبار البكتيريا السريعة؟

قد تتضمن نتائج اختبار البكتيريا السريعة ما يلي:

النتائج الطبيعية

يعنى الاختبار الطبيعى أو السلبى أن البكتيريا العقدية قد لا تكون موجودة.

فى بعض الأحيان تكون النتائج السلبية خاطئة، وهذا يعنى أنه قد يكون لديك نتيجة اختبار بكتيريا سريعة سلبية ولا تزال مصابًا بالتهاب الحلق.

يمكن إجراء مزرعة الحلق إذا كانت نتيجة اختبار البكتيريا السريعة سلبية.

النتائج غير الطبيعية

يعنى اختبار العقديات غير الطبيعى أو الإيجابى وجود بكتيريا العقدية.

يمكن بدء العلاج بالمضادات الحيوية.

لا تميز نتيجة الاختبار الإيجابية هؤلاء الأشخاص المصابين بعدوى بكتيرية نشطة عن أولئك الذين يحملون البكتيريا العقدية ولكن لديهم بالفعل عدوى فيروسية (بدلاً من عدوى بكتيرية).