"الصحة العالمية": نقص 200 مليون جرعة لقاح ببرنامج "كوفاكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن خطة الولايات المتحدة لتقديم جرعات لقاح كوفيد-19 بسرعة إلى الدول الفقيرة "بداية مهمة".

وأكد بروس أيلوارد في إفادة صحفية للأمم المتحدة في حديثه عن خطة أمريكية لتقديم 25 مليون جرعة على وجه السرعة أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الجرعات لسد الفجوة الناجمة عن تعطل الإمدادات الهندية وتأخر التصنيع.

وأشار إلى أن تعطل تصدير اللقاحات الهندية والتأخير في الحصول على لقاحات أخرى يعني أن برنامج كوفاكس العالمي لتقديم اللقاحات يعاني من نقص يبلغ حوالي 200 مليون جرعة.

وأضاف: "نشهد التزاما كبيرا والتحدي هو التعجيل بتنفيذ هذه الالتزامات حتى نقدم اللقاحات للناس خلال يونيو ويوليو وأغسطس".

وأضاف "ليس لدينا كميات كافية مؤكدة من عدد كاف من الدول في وقت مبكر بالقدر المطلوب لوضع العالم على مسار الخروج من هذا.. مآلنا إلى الفشل إذا لم نحصل على جرعات في وقت مبكر".