بريطانيا تجيز لقاح فايزر ضد كورونا لسن 12-15 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الجهة المنظمة للأدوية في بريطانيا، الجمعة، على استخدام لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 في تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.

وجاء ذلك بعد موافقة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الأمر نفسه.

وذكرت الجهة المنظمة للأدوية في بريطانيا أن الأمر منوط الآن باللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في البلاد لاتخاذ قرار بشأن تطعيم هذه الفئة ضمن خطة بريطانيا الشاملة للتطعيم.



ويجري تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما بالفعل في الولايات المتحدة بلقاح فايزر، في حين تعتزم فرنسا وألمانيا البدء في تطعيم هذه الفئة هذا الشهر.



وقالت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها ستصدر تقريرا بمجرد أن تتخذ اللجنة المشتركة قرارها.

وقالت جون رين، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، في بيان، إن وكالتها راجعت بحرص بيانات التجارب السريرية للمرحلة العمرية المذكورة سلفا.

وأضافت: "خلصنا إلى أن لقاح فايزر-بايونتيك آمن وفعال في هذه المرحلة العمرية، وأن فوائد هذا اللقاح تفوق أي مخاطر".