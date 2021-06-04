وصفات سمك قدميها لأطفالك يوم الجمعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 01:34 مساءً - وجبة غداء يوم الجمعة مع الأطفال يجب أن تكون مميزة، وتجمع بين اثنين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية، من دون إفراط في الدسم، حيث توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأطفال حصتين من السمك أسبوعياً، وأن يكون الحد الأقصى 4 حصص في الأسبوع شرط أن تكون الأسماك منخفضة الزئبق مثل السلمون والتونة الخفيفة المعلبة والبولوك والسلور،ما رأيك بخيارات أطباق السمك، التي لا تحتاج جهداً كبيرا في يوم الجمعة؟

1 – برغر سمك مشوي

برغر سمك مشوي

هو طبق يعشقه الأطفال، يمكنك تقديمه، بإضافة القليل من الطحين، والثوم المهروس والبقدونس المفروم، والفليفلة الحمراء المقطعة إلى مقدار 3 علب من التونة المصفاة تماماً من الزيت والمطحونة على الخلاط، وبعد وضع الملح والفلفل حسب الرغبة، شكلي قطع البرغر بيديك وزجيها في الفرن، حتى تتحمر، وقدميها لأطفالك ساخنة مع صلصة الأفوكادو.

2 – شوربة السمك

شوربة السمك

ارفعي الزبدة، والبصل الأخضر، والكرفس والثوم المفروم على النار حتى يذبل البصل. ثم أضيفي الطماطم المفرومة، واتركي الخليط على النار لمدة ربع ساعة ثم ضعي كوب الكريمة السائلة، وكوبين من مرقة الخضار، وورق الغار والملح والفلفل، واتركي المزيج يغلي. ثم أضيفي قطع السمك والجمبري المشوية في الفرن، وزيني الطبق بعيدان الثوم الأخضر المفروم أو الشبت.

3 – سلطة التونا

سلطة التونة

طبق لا يُعلى عليه، سهل التحضير، يوم الجمعة حيث يمكنك وضع أي نوع من الخضار ترغبينه مع التونة، "فاصولياء خضراء – خس – طماطم شيري – بطاطا مسلوقة"، ثم أضيفي الصلصة التي ترغبين بها، ووزعي البيضة المسلوقة والمقطعة لأرباع على وجه الطبق، ثم قدميه طازجاً.

4 – أصابع السمك المقلية أو المشوية

أصابع السمك المقلية أو المشوية في الفرن

يوم الجمعة هو للمتعة سواء في تناول الطعام، أو اللعب، أو الزيارات، أو حتى الاسترخاء، ولا بأس أن تقدمي لأطفالك أصابع السمك الجاهزة، حيث يمكنك قليها أو الاستعاضة عن القلي بشويها في الفرن، لكن لا داعي لربط الحزام يوم الجمعة، دعي أطفالك يختارون بأنفسهم، وقدميها مع صلصة اللبن بالثوم والجبنة الكريمية، لتكون فرصتهم للتغميس من غير قيود.

5 – أرز بالخضار والسمك

أرز بالخضار والسمك

قلبي البصل، في الزيت لمدة دقيقتين، ثم أضيفي الأرز والثوم و الأوريغانو، بعدها أضيفي المرق والفلفل الأحمر والجزر واتركي المزيج حتى يغلي، ثم غطي القدر وخففي النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الأرز. تبلي بالملح والفلفل الأسود ثم أضيفي البازيلا واتركي القدر على النار لمدة 5 دقائق أخرى قبل التقديم، اسكبي الأرز بطبق التقديم وقدميه ساخناً وفوقة قطع الجمبري أو السمك المشوي.

6 – طبق السلمون مع الخضار

سلمون بالخضار

طبق سهل للغاية، يعتمد على شواء قطع السلمون لنصف ساعة في الفرن بعد تتبيلها بالملح والزعتر الأخضر أو الأوريغانو، أو أي من التوابل حسب الرغبة، وزعيها في أطباق وإلى جانبها تشكيلة من الخضراوات المشوية. مثل الطماطم والاسباراغوز، وقدميها مع صلصة الجبنة السائلة بالحامض.