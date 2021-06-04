تأثير لقاح كورونا على الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 01:34 مساءً - انتشر لقاح كورونا منذ أشهر في الأسواق للقضاء على كوفيد 19، والحد من انتشاره، لكن أسئلة الحوامل حول صلاحية هذا اللقاح لهن أو لا؟ لا تتوقف فما زال الخوف من أخذه ينتاب الكثيرات، بسبب مزاعم تأثيره على خصوبة النساء "لا أساس لها"، قبل الحمل، أو أنه يعمل على تشويه الجنين، حقائق تكشفها "الخليج 365 وطفلك" من دراسات عالمية رسمية.

كيف يعمل اللقاح؟

كيف يعمل اللقاح؟

يعمل اللقاح عن طريق بعث رسالة إلى الجسم تحتوي على مخطط معين، ما يسمح له بتصنيع جزء صغير غير ضار من "النتوء" المميز لفيروس كورونا.

ويحفز ذلك جهازك المناعي على التحرك وإنتاج الأجسام المضادة وكرات الدم البيضاء لمقاومة الفيروس والتعرف عليه إذا تعرضت إليه مرة أخرى.

هل يمكن للقاح كورونا أن يؤثر على الخصوبة؟

لا يؤثر على الخصوبة

برأي خبراء كلية كينغز كوليدج بلندن، أن المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى أن اللقاح المضاد لكوفيد 19 يمكن أن يؤثر على خصوبة النساء لا أساس لها من الصحة.

حيث ذكرت بعض المنشورات بشكل غير صحيح أن لقاح فايزر قد يسبب العقم لدى النساء أو يدفع الجهاز المناعي في أجسامهن إلى مهاجمة المشيمة.

تقول البروفيسورة، لوسي تشابل، أستاذة طب التوليد في كلية كينغز كوليدج بلندن والمتحدثة باسم الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد: "لا توجد "آلية بيولوجية معقولة"، يمكن للقاح من خلالها أن يؤثر على خصوبتك".

هل يمكن إعطاء لقاح كورونا قبل أو أثناء أو بعد الحمل؟

متى يمكن إعطاء لقاح كورونا للحامل؟

هذا ما أجاب عليه أطباء من مبادرة CHI الصحية الخيرية وجامعة كريتون الأميركية حيث خرجوا بنتائج أحدث الأبحاث المتعلقة بالفئات التي تستطيع الحصول بشكل آمن على لقاحات مضادة لفيروس كورونا المُستجد، وفقا لما نشره موقع NBC Nebraska. وقد أشار الأطباء إلى النتائج، أن اللقاح آمن تماماً للحوامل أو من تعتزم منهن الإنجاب، أو بعد الحمل مباشرة.

وقال الباحث وطبيب متخصص في الأورام النسائية دكتور روبن فارياس آيزنر: "إن الخبر السار هو أن الكلية الأميركية لأمراض النساء والتوليد جنباً إلى جنب مع العديد من المؤسسات الأخرى تتفق بشكل تام وتوصي بأن اللقاح آمن تمامًا أثناء الحمل ومثالي تماما لمن يحاولن الحمل أوالإنجاب مباشرة".

لا عقم ولا عيوب خلقية من إعطاء الحامل للقاح كورونا

هناك مخاوف بشأن ما إذا كان اللقاح يسبب العقم أو يمكن أن يسبب أي نوع من العيوب الخلقية وعن هذا يقول دكتور آيزنر، متخصص في الطب النسائي: "لقاحا موديرنا وفايزر لا يدخلان نواة الخلية، ما يعني أنه لا يحدث أي تغيرات جينية. فاللقاح لا يشتمل على فيروس سارس-كوف-2 الحي أو النشط أو حتى المشتق من الفيروس بأي شكل من الأشكال، كما يشاع، ولا يوجد أي استخدام لأي شيء يمكن أن يتسبب في رد فعل أو تعزيز الفعالية".

الآثار الجانبية للقاح كورونا على الحوامل

راجعي طبيبك لتكوني مطمئنة

حول الآثار الجانبية المحتملة للقاح على الحامل، قال دكتور آيزنر: "إنها الآثار الجانبية نفسها، التي ربما يتعرض لها أي شخص آخر يحصل على اللقاح، بما يشمل التهاب الذراع أو بعض التعب في الأيام التالية. كما أن الأم المرضعة يمكنها الحصول على اللقاح في أمان تام، هناك قدر ضئيل من المناعة تنتقل إلى الطفل،وحماية الأمهات من الفيروس أمر مهم للغاية، وأنا أنصح أن تراجع الأم طبيبها المعالج إذا كان لديها مزيد من الاستفسارات بشأن الحصول على اللقاح".

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.