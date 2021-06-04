مادة دراسية كنت تحبها .. سؤال اطرحيه على طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 01:34 مساءً - لا يمكن أن تنسي مادة دراسية كنت تحبينها أثناء دراستك، ولأنك أحببت هذه المادة فقد تفوقت فيها، وربما كان التفوق هو أول طريق النبوغ وبداية النجاح وتحقيق مستقبل واعد، ولذلك فعليك عزيزتي الأم أن تكتشفي المادة التي يحبها طفلك ومساعدته لكي يتفوق فيها، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" ومن خلال اللقاء بمعلم المرحلة الدنيا وسيم يوسف حيث يشرح لك طريقة تعزيز حب طفلك لمادة معينة كالآتي.

كيف تكتشفين أن طفلك يفضل مادة بعينها؟

يحب المادة وينتظرها

يحصل طفلك على أعلى الدرجات في هذه المادة.

يحصل على شهادة تكريم بهذه المادة على وجه الخصوص.

يهتم بالكراسات وتزيينها التي تخص مادة دون غيرها.

يحب الطفل اليوم الدراسي الذي سيحصل فيه على حصة بهذه المادة.

ينتظر بشغف موعد حصص هذه المادة.

خطوات تساعد طفلك على التفوق في مادة يحبها

يجب أن تهتمي بمكافأة الطفل على تفوقه بمادة يحبها

يجب أن تساعد الأم طفلها على تحديد الهدف من مذاكرة هذه المادة، فهو سوف يذاكر دروسه لكي يصبح ناجحاً في المجتمع، كما أن العلم هو وسيلة لنيل رضا الله عز وجل الذي بدأ أول سورة في القرآن الكريم بقوله تعالى" اقرأ".

ويجب أن يكون الطفل سليم الصحة والبنية وتهتم الأم بتغذيته وتقديم الوجبات الصحية له.

أن تتأكد الأم أن طفلها قد حصل على قسط وافر من النوم لو كان سيبدأ المذاكرة في الصباح.

ويجب أن يحصل على القيلولة الصحية في حال كان سيبدأ المذاكرة بعد الظهر.

تهيئة المكان والجو المناسب للمذاكرة بعيداً عن الفوضى.

وضع الجدول الدراسي للمذاكرة، وعدم المذاكرة العشوائية.

شرب الكثير من الماء وتقديم السوائل والعصائر الطازجة للطفل خلال النهار، لأنها تزيد من تدفق الدم إلى المخ.

اهتمي بإجراء الفحوصات لطفلك للتأكد من نسبة الحديد في دمه، وكذلك خلوه من الديدان التي تسبب الأنيميا.

قدمي له الفتيامنيات وخاصة فيتامين ب 12، وكذلك المأكولات البحرية التي تزيد من قوة التركيز وترفع نسبة الذكاء عند الطفل.

ويجب أن تهتمي بتقديم الجوائز والهدايا للطفل على تفوقه بمادة يحبها، وحدثيه عن ذكرياتك أيام الدراسة.

أخطاء ترتكبها الأم مع مادة يحبها طفلها

يجب البحث عن مراجع خارجية

قد تهتم الأم بمادة على حساب مادة أخرى.

قد تكون تلك المادة غير مدرجة كمادة أساسية ولذلك يجب عدم تخصيص الوقت الأكبر لها.

يجب أن تجمعي معلومات خارجية للطفل عن هذه المادة لكي يتفوق فيها ولا يكتفي بالمنهج المدرسي؛ لأن المنهج المدرسي لن يحقق النبوغ لطفلك فيها.

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