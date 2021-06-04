شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر معمرة فى العالم عمرها 124 عاما تتلقى لقاح كورونا فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت سيدة هندية تبلغ من العمر 124 عاما وتعد أكبر معمرة فى العالم على أول جرعة لها من لقاح فيروس كورونا، حيث كان ريهتى بيجوم من منطقة بارامولا فى جامو وكشمير من بين 9000 شخص فى المنطقة تلقوا لقاح فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ووفقًا للتقارير المحلية، يأتى خبر حصول هذه السيدة على اللقاح كدفعة وإلهام للشباب الذين كانوا خائفين فى البداية من الحصول على اللقاح، وأوضح العاملون فى مجال الصحة بالهند أنهم كانوا يوزعون لقاحات فيروس كورونا على المنازل، حيث أعربت السيدة بيجوم عن موافقتها على تلقى اللقاح، حسبما ذكرت تقارير محلية، وتم إعطاؤها أول جرعة من لقاح كوفشيليد من خلال حملة تلقيح متنقلة أقيمت فى منطقة سراكوارا فى مقاطعة بارامولا.



اكبر معمره فى العالم

وفى مقطع فيديو تم تسجيله بعد إعطائها جرعة اللقاح قالت المرأة إنها كانت فى حالة جيدة وبصحة جيدة بعد تلقيحها

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" فإنه هذه السيدة ليست فقط أكبر شخص على قيد الحياة فى العالم يتلقى لقاح كورونا، لكنها أكبر شخص معمر فى العالم تم تسجيله على الإطلاق، حيث إن أكبر معمرة تم تسجيلها رسميًا هى جين كالمينت، وهى امرأة من فرنسا توفيت عن عمر ناهز 122 عامًا و164 يومًا.

وحاليًا أكبرشخص معروف على قيد الحياة هو كين تاناكا، وهو رجل فى اليابان يبلغ من العمر 118 عامًا و152 يومًا، وقالت المعمرة الهندية إنها متحمسة أيضًا لأخذ الجرعة الثانية فى غضون سبعة أسابيع.

وعلى مدار الشهر الماضي، كانت الهند تكافح فيروس كورونا وعلى الرغم من أن عدد الحالات بدأ فى الانخفاض، إلا أن البلاد تواجه عددًا كبيرًا من الوفيات اليومية، حيث شهدت الهند أكثر من 28.4 مليون حالة تم الإبلاغ عنها ونحو 338 ألف حالة وفاة.