ما علاقة رعشة العين بالسرطان؟ خبير روسي يجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أحد إخصائيي الأعصاب الروس إمكانية أن يكون التشنج العصبي إحدى علامات الإصابة بالسرطان.

وقال طبيب الأعصاب، ألكسندر إيفدوكيموف: إن "أحد الأسباب المحتملة للنفض اللاإرادي للجفن العلوي أو السفلي هو مشاكل الجهاز العصبي المركزي والمحيطي"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "يمكن أن تكون هذه إصابات في العصب الوجهي والتهاب الدماغ والتهاب السحايا نتيجة لذلك وسرطان المخ وأسباب خطيرة أخرى".

وأشار إلى أنه في مثل هذه الظروف، يتميز التشنج العصبي الخطير بطول وقصر مدته.

وأوضح: "يمكن أن تستمر الحالة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر".

وأضاف: "إذا استمرت التشنجات اللاإرادية لديك لأكثر من شهرين، فيجب رؤية طبيب أعصاب لإجراء فحص، وإذا لزم الأمر، وصف العلاج".

وأكد أن "ارتعاش العين غالبًا ما يبدأ بسبب الإرهاق والإجهاد والإرهاق والحماس للأدوات، وكذلك بسبب الحمل الكبير على العمود الفقري العنقي ومجموعات العضلات القذالية".