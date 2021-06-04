مستشار السيسي للصحة: مصر تشهد تخطي الموجة الثالثة لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر تشهد بداية تخطي ذروة الموجة الثالثة من الإصابة بكورونا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أدارت أزمة كورونا بكفاءة واحترافية بفضل دعم ومتابعة الرئيس السيسي، وتوفير كل متطلبات مواجهة الأزمة، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وجهود وتضحيات الجيش الأبيض من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي.





وأكد "تاج الدين"، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، أن هناك إقبالاً كبيراً الآن على تلقي اللقاح من جانب المواطنين والمؤسسات، نتيجة التوعية الإعلامية وتوفير كميات كبيرة من اللقاحات.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، قال تاج الدين، إن البلاد تشهد حاليًا بداية تخطي ذروة زيادة الأعداد في مرحلة الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن الأسبوع الأخير المنتهي يشهد انخفاضًا في الأعداد الكلية للإصابات مع بعض الانخفاض في الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات، وأيضًا انخفاض في عدد الحالات التي تحتاج للرعاية المركزة والتنفس الصناعي.

وقال إن ما يحدث يستوجب الرصد والمتابعة واتباع كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض وتداعياته، خاصة أن الدولة لا تزال تتخذ الكثير من الاحتياطات الوقائية والاحترازية على مستوى المجتمع والمؤسسات والأفراد.