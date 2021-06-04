شكرا لقرائتكم خبر عن ماتقولش كبرت وعجزت.. 5 عادات لو عملتها فى أى عمر صحتك هتبقى أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن التقدم فى العمر يعنى نهاية الحياة نظرا لتدهور الحالة الصحية والتعرض للأمراض المزمة، لكن لا يعنى ذلك نهاية الحياة فهناك خمس خطوات تساعد على العيش بطريقة صحية وخالية من الأمراض المزمنة، وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicin أقيمت دراسة على أكثر من 6000 شخص تتراوح أعمارهم بين 44 و84 عامًا لأكثر من سبع سنوات، واتضح أن الذين أجروا تغييرات جيدة فى حياتهم مثل الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي متوسط، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحي كانوا أقل عرضة للخطر والوفاة بنسبة 80%.

لذلك هناك خمس خطوات مهمة لحياة صحية أفضل وهى: 1:كن أكثر نشاطًا

يقلل التمرين من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان، ويؤدي هذا التأثير القوي إلى ما يسميه الخبراء "ضغط الاعتلال"، ما يعني بقاءك بصحة جيدة لفترة أطول في سنواتك المتأخرة، مقارنةً بشخص يقضي السنوات الخمس أو العشر سنوات الأخيرة من حياته في مواجهة مرض مزمن.

التمرين أيضًا أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع الخرف والتغيرات المعرفية الأخرى، بمجرد موافقة طبيبك، استهدف ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

2: تحسين نظامك الغذائي

هناك كل أنواع الخطط المتاحة لمساعدتك على إنقاص الوزن، لكن الأمر لا يتعلق فقط بإنقاص الوزن، ويوصى باتباع نظام غذائى على غرار البحر الأبيض المتوسط ​​لأى شخص يأمل فى تجنب الخرف وكذلك تقليل المخاطر الصحية الأخرى، ويحتوي على نسبة عالية من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك، كما يحتوي على نسبة منخفضة من اللحوم والسكر والأطعمة المصنعة، كل ذلك لمساعدة خلاياك على العمل بشكل أفضل.

3: احصل على نوم جيد

تؤثر قلة النوم على ذاكرتك وعواطفك ووزنك وحتى مظهرك، وكلما تقدمت في العمر يصعب عليك النوم، لكنك لا تزال بحاجة إلى نفس القدر من الساعات.

ووفقًا لمؤسسة النوم الوطنية فإن معظم مشاكل النوم ناتجة عن "الشخير" والآثار الجانبية للأدوية والحالات الطبية الأساسية، مثل الارتجاع الحمضي والاكتئاب ومشاكل البروستاتا.

وتعتبر معالجة هذه المشكلات مع طبيبك بداية جيدة يمكنك أيضًا الاستمتاع بنوم أكثر إرضاءً من خلال إنشاء مساحة مهدئة وتخصيص وقت كافٍ للنوم وممارسة تقنيات الاسترخاء.

4: توقف عن التدخين

الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر وفاة المدخنين في منتصف العمر بمقدار النصف تقريبًا، ويمكن أن تساعدك التمرين فى مكافحة الرغبة الشديدة في التدخين وأعراض الانسحاب.

5:تحدى عقلك

سواء كنت تتعلم لغة أو تقود طريقًا جديدًا للعمل، فإن عقلك يحب التعامل مع المهام الجديدة، اجعل هدفك أن تستمر في التعلم مع تقدمك في العمر.