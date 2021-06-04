شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لتعزيز مناعة الطفل للوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعزيز المناعة أمر لا غنى عنه للأطفال والكبار على حد سواء، حيث تساعد المناعة القوية على تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى لدى الأطفال والحفاظ على صحتهم، وتتمثل إحدى الطرق الأساسية لتعزيز المناعة لدى كل من الأطفال والبالغين فى إضافة طعام صحى ومغذى، بجانب اتباع نصائح أخرى لتحسين نمط الحياة، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم 5 نصائح لتعزيز مناعة الأطفال فى ظل وباء كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

نصائح لتعزيز مناعة الأطفال فى ظل وباء كوروناالنظام الغذائى الصحى والمتوازن

يلعب النظام الغذائى دورًا مهمًا فى تقوية الجهاز المناعى للطفل، ويقلل من مخاطر البلوغ المبكر والسمنة وشيب الشعر.

يمكنك تضمين مجموعة من الأطعمة التى تقوى المناعة للأطفال مثل:

- الفواكه الموسمية، تناولها يعزز المناعة ويعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة.

- الأرز سهل الهضم وهو غذاء مهم لإضافته إلى نظام الطفل الغذائي، فالأرز غني بالعديد من العناصر الغذائية وأهمها نوع خاص من الأحماض الأمينية الموجودة فيه.

- المكسرات .. حفنة من الكاجو بين الوجبات ستزود الأطفال بالمغذيات الدقيقة التى يحتاجونها لإبقائهم نشيطين.

النظام الغذائي هو مجرد عامل واحد، له تأثير قوي على صحتك المناعية ، لكن هناك بعض الأنشطة اليومية الأخرى التي نقوم بها بقصد وبدون قصد قد تضر بصحتنا.

وقت ثابت للنوم

غالبًا ما يقلل الناس من أهمية الحفاظ على وقت ثابت للنوم، لكن النوم يلعب دورًا مهمًا فى الحفاظ على مناعتنا وصحتنا، حيث يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ويساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

تجنب الأطعمة السريعة

تجنب جميع أنواع الأطعمة المصنعة أو السريعة فهذه الأطعمة مليئة بالدهون المتحولة، وتحتوى على الحد الأدنى من العناصر الغذائية، وغالبًا ما تساهم فى زيادة الوزن ولا تغذى الجسم، وحتى الأطعمة المعلبة التى تم تصنيفها على أنها صحية ليست صحية.

النشاط البدنى

الحفاظ على النشاط البدنى عادة مهمة أخرى فى نمط الحياة تساعدك على الحفاظ على لياقتك ونشاطك، فممارسة الرياضة تعزز عملية التمثيل الغذائي وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.