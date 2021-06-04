شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفاكهة مفتاحك لشعر صحى.. تعالج التساقط والشيب المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاكهة "أملا" لها العديد من الفوائد الصحية وللجمال أيضًا، فهى واحدة من أهم الفواكه وأكثرها استخدامًا فى الأيورفيدا، حيث إنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C وE وهو بمثابة عصا سحرية لعلاج معظم مشاكل العناية بالبشرة والشعر، لذلك يمكن إدراجه فى الروتين اليومى للعناية بالشعر، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

- فيما يلى.. 4 فوائد صحية لعصير أملا للعناية بالشعر:

1- تعزز نمو الشعر

عصير أملا غني بالأحماض الدهنية الأساسية التي تتغلغل بعمق في بصيلات الشعر ما يجعل شعرك أكثر نعومة ولمعانًا وكثافة، كما يعزز نمو الشعر بفوائد محتوى الحديد والكاروتين، يمكنك أيضًا صنع معجون من أملا للشعر عن طريق مزجه مع الأعشاب المفيدة الأخرى التي تعزز نمو الشعر.

2- علاج الشيب المبكر

يمكن لعصير أملا أيضًا علاج الشيب المبكر للشعر، حيث يحدث شيب الشعر المبكر بسبب نقص التغذية السليمة للجسم، ويمكن أن يساعد تضمين عصير أملا في نظامك الغذائي اليومي على تزويد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، كما أنه يساعد أيضًا فى امتصاصها، كما يمكن للتطبيق المنتظم لعصير أملا على الشعر أن يمنع الشيب المبكر ويساعد على الحفاظ على اللون الطبيعى واللمعان للشعر.

3- يقلل من تساقط الشعر

يمكن خلط عصير أملا مع الزيت لتقليل مشاكل تساقط الشعر، حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والمغذيات النباتية التي تساعد في تحسين الدورة الدموية حتى داخل فروة الرأس، كما يوفر كمية جيدة من الأكسجين والمواد المغذية لبصيلات الشعر ويجعل ألياف الشعر قوية وبالتالي يمنع ويعالج مشكلة تساقط الشعر.

4- علاج الجفاف وقشرة الشعر

فائدة أخرى من عصير Amla للشعر هى أنه يعالج الجفاف، ويمنع تراكم القشرة على فروة الرأس، حيث يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا تساعد في منع تكوين قشرة الرأس، من خلال تنظيف مجموعة المواد الموجودة على فروة الرأس واستعادة التوازن فى مستويات الأس الهيدروجينى لفروة الرأس ومن ثم تقليل الحكة المرتبطة بقشرة الرأس.



عصير املا

كيف تصنع عصير أملا للشعر ؟

قم بتقطيع 3-4 أملا إلى قطع صغيرة وإزالة البذور، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم و2 كوب من الماء ونصف ملعقة صغيرة من الملح الأسود، ثم نطحن تلك المكونات معًا للحصول على خليط ناعم، ونقوم بتصفيته جيدًا للحصول على العصير.