هل تريدون الحفاظ على راحة البال؟ اتبعوا هذه النصائح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:29 صباحاً - منذ 6 دقائق

يعاني العديد من الأشخاص من تعكر صفوهم باستمرار وذلك من شدة التفكير، الأمر الذي يجعل عملية بلوغ السلام الداخلي شاقا، لذلك يحتاج الإنسان أن يتخلص من الضغوط الجسدية والنفسية للحفاظ على راحة البال.

وأورد موقع “هيلث شوتس” سبعة بنود يمكن التركيز عليها للحفاظ على راحة البال والإحساس بالسعادة والنشاط.

وينصح الخبراء بالتقليل من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حيث تفيد هذه المواقع لفترة قصيرة في إزالة الملل، ولكن يمكن أيضا أن تسبب الأرق، فالضوء الأزرق المنبعث يؤثر على تكوين الميلاتونين الذي يحفز على النوم، كما يمكن أن يكون سبب عدم القدرة على النوم هو قلة الإنتاجية وقلة النشاط، كما تساعد ممارسة الرياضة في زيادة هرمونات السعادة.

ويشير الموقع أنه لا فائدة من تضييع الوقت في التفكير في الأشياء التي ليست تحت سيطرتك، ولكن من المفيد تماما تركيز الطاقة في أشياء تستطيع إنجازها، حيث تستطيع تحقيق السعادة وراحة البال من خلالها.

يمكن أن يكون للحديث الذاتي تأثير إيجابي وسلبي، لهذا يجب ترك التعليقات السلبية جانبا وتكييف العقل للتحدث بتفاؤل وإشغال النفس بالعمل والإنجاز عند الإحساس بالإحباط.

ينسى البعض أن كل علاقة لها حدود، وتجاوز هذه الحدود يسبب تعبا نفسيا ويبعد راحة البال، ويكون من المفيد جدا وضع حدود لبعض العلاقات الشخصية والعاطفية.

ويعد صحيا وضع قائمة مهام صحيحة من دون وضع أولويات تستنفد الطاقات العقلية والجسدية وتسبب التوتر والتعب، كما أنه يفيد التفكير في الحاضر، حيث يجنح الجميع على التفكير في المستقبل لدرجة نسيان الحاضر، فإذا كنت منظما وسعيدا في حاضرك، عندها فقط ستتمكن من التخطيط لمستقبل جميل.