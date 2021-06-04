احذروا تناول المسكنات بهذه الحالة… قد تعرضك للوفاة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:29 صباحاً - منذ 28 دقيقة

يلجأ أغلب الناس إلى تناول المسكنات عند الشعور بآلام الصداع، على اعتبار أنها الوسيلة الامثل للشفاء.

قال طبيب الأعصاب ألكسندر إيفدوكيموف للقناة الخامسة الروسية: “هناك عدة أنواع لآلام الصداع، بعضها قد تكون، علامة تحذيرية على الإصابة بالجلطة الدماغية”.

وأضاف موضحا: “إذا تناول المريض المسكنات، للسيطرة على الصداع، وكان ناتجًا عن الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم أو تمزق الأوعية الدموية، قد يتعرض لعواقب وخيمة، قد تصل إلى الوفاة”.

وحذر الطبيب المرضى من “التقليل من شأن الحالة، لأن تناول المسكنات لا يؤدي إلا إلى إخماد الأعراض”، مشيرا إلى أن “المرض سيستمر في التطور”.

وقال إيفدوكيموف: هذا سيفتقد الوقت المناسب للعلاج.

وعليه، شدد الأخصائي الروسي على ضرورة زيارة الطبيب، للكشف المبكر عن المرض الذي ينذر به الصداع، قبل أن تتفاقم الحالة الصحية إلى مضاعفات خطيرة يصعب علاجها.