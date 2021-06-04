علامات صادمة تشير إلى أنكِ بحاجة للتحرك أكثر 

بيروت - نادين محمد -

هل تعلم أن عدم التحرك بشكل كافٍ ليس له تأثير على صحتك الجسدية فحسب، بل يؤثر أيضاً على صحتك العقلية، وستواجه العديد من المشاكل الصحية البدنية والعقلية.



لماذا الحركة مهمة؟

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ثماني علامات تظهر أنك لا تتحرك بشكل كافٍ.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي نمط الحياة غير النشط إلى ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط في حدوث نوبات قلبية وفشل القلب وتمدد الأوعية الدموية الأبهري وأمراض الكلى والسكتة الدماغية.

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قلة النوم

يمكن أن تؤدي التمارين أو حركة الجسم غير الكافية في كثير من الأحيان إلى قلة النوم. يمكن أن يسبب الحرمان من النوم السمنة والاكتئاب وضعف المناعة وانخفاض الدافع الجنسي.

آلام الظهر

غالباً ما يكون قلة الحركة أو ممارسة الرياضة هو السبب وراء آلام الظهر. إذا تُركت فترات طويلة من آلام الظهر دون علاج، فقد تؤدي إلى تنكس العمود الفقري وإصابته.

الشعور بالجوع

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بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالجوع طوال الوقت، من الضروري أن تمارس الأنشطة البدنية كل يوم. خلاف ذلك ، ينتج الجسم الكثير من هرمون الجريلين الذي يجعل المرء يشعر بالجوع طوال الوقت. إذا لم تتم السيطرة عليه، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في المستقبل.

تيبس المفاصل

يحدث تصلب المفاصل، وخاصة الركبتين والرقبة، بسبب قلة حركة الجسم. يمكن أن تسبب المفاصل المتيبسة النقرس والتهاب المفاصل.

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قلة التركيز

عدم الانخراط في ممارسة الرياضة أو الحركة اليومية يمكن أن يسبب نقص التركيز.

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السمنة

السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لنمط الحياة غير النشط ويمكن أن تكون عواقب السمنة ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكري من النوع 2 وأمراض المرارة.

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