كيفية نسف دهون البطن باستخدام بذور الليمون  

بيروت - نادين محمد - من الممكن نسف دهون البطن بطرق مختلفة أبرزها اعتماد نظام غذائي خال من الدهون والسكريات وممارسة التمارين الرياضية الخاصة بهذه المنطقة. وقد تتطلب تخسيس الوزن في هذه الحالة وقتاً طويلاً. ولهذا من المفيد اللجوء الى بعض الحميات الموقتة التي تسرع عملية نسف الدهون وخصوصاً تلك التي تتجمع في منطقة البطن ومنها طريقة استخدام بذور الليمون التي تحتوي على خصائص تساعد على التخسيس.

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تساعد هذه البذور على نسف دهون البطن لأنها تحتوي على العديد من الخصائص المهمة. فهي غنية بمضادات الأكسدة وبالبكتين. كما أنها مصدر مهم لأحماض الأوميغا 3 التي تساعد على خسارة الوزن. والسبب انها تعزز الشعور بالشبع وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. ولهذا ينصح باستخدامها من اجل تحضير وصفة تساهم في تفتيت الدهون وخصوصاً تلك التي تتجمع في وسط الجسم مثل البطن والخاصرتين.

تحضير الوصفة

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تساهم وصفة بذور الليمون اذاً في نحت الجسم وازالة الكرش. وهي سهلة وسريعة التحضير.

المقادير

حبتان من الليمون

نصف ليتر من الماء

الطريقة

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1 يتم اولاً تقشير حبتي الليمون.

2 يتم نقعهما في الماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

3 تعصر الحبتان بعد هذا ويتم استخراج اللب والبذور.

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4 يمزج اللب والبذور مع كوب من الماء الفاتر.

5 يوضع الخليط في الثلاجة ويتم تناول ملعقة طعام منه كل مساء قبل النوم وكل صباح قبل تناول طعام الفطور. ومن المفيد أن يستمر هذا العلاج لمدة اسبوعين. وبالتزامن مع هذا من المهم تناول الطعام الصحي اي الذي يخلو من الدهون الضارة والسكريات. ومن المفيد جداً الحرص على شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

مربى الليمون لخسارة الوزن



من اجل تسهيل عملية نسف الدهون باستخدام بذور الليمون، من الممكن اللجوء الى وصفة مربى الليمون. ومن اجل تحضيره من المهم القيام بهذه الخطوات.

1 يتم اولاً عصر الليمون مع الحفاظ على اللب والبذور.

2 يتم جمع كل ما تم الحصول عليه بعض العصر واضافته الى كمية من الماء الى ان يتم الحصول على خليط وزنه كليوغرام واحد.

3 يوضع الخليط على النار حتى يغلي ثم يترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التحريك بين الحين والآخر.

4 يوضع المزيج الكثيف الذي يتم الحصول عليه في مرطبانات ويترك ليرتاح لمدة ليلة كاملة.

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وأثناء التحضير يجب الحرص على عدم اضافة السكر او الزيت. ومن الافضل اختيار الليمون باللون الاخضر.

والى جانب كونها تساعد على نسف دهون البطن، تساعد بذور الليمون على تحسين الصحة وعلى الحد من مخاطر المعاناة من السرطان وامراض القلب والاوعية الدموية كما انها تساهم في تأخير الشيخوخة. ومن اجل خسارة الوزن بطريقة فعالة من الضروري ايضاً اتباع بعض النصائح:

- تناول الماء مع عصير الليمون قبل موعد كل وجبة.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً.

- شرب كمية كافية من الماء يومياً من اجل ترطيب الجسم.

- النوم لما لا يقل عن 7 الى 8 ساعات في كل ليلة.

- عدم اتباع انواع رجيم قاسية من اجل نسف دهون البطن بل تناول الطعام الصحي والمتوازن.

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