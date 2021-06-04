كورونا حول العالم.. "قفزة" في بريطانيا ومخاطر على الأطفال بماليزيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 172 مليونا و912 ألفا و236 إصابة.



فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و717 ألفا و333 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 155 مليونا و632 ألفا و222 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

5274 إصابة جديدة في بريطانيا

أفادت بيانات رسمية في بريطانيا بتسجيل 5274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ 26 مارس/ آذار، فضلا عن 18 وفاة، الخميس.

وأوضحت البيانات أن أكثر من 39 مليون فرد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات الواقية من الفيروس مضيفة أن نصف البالغين حصلوا على الجرعتين.





الهند تسجل 132364 إصابة جديدة

أعلنت الهند، الجمعة، تسجيل 132364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 2713.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28.6 مليون وعدد الوفيات 340702.





ارتفاع وفيات البرازيل إلى 469388

أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت ‭1682‬ وفاة بكوفيد-19، الخميس، و83 ألفا و391 إصابة جديدة بالمرض.



وبذلك تكون البرازيل قد سجلت في المجمل 469388 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا و16 مليونا و803472 إصابة مؤكدة.





مخاطر على الأطفال في ماليزيا

أثارت السلطات الصحية في ماليزيا المخاوف من تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وحالات خطيرة بين الأطفال، بعد أن دفع الارتفاع الكبير في حالات الإصابة البلاد إلى فرض العزل العام على نحو صارم.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين "إغلاقا تاما" لمدة أسبوعين اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران حتى 14 من نفس الشهر بعد أن وصلت حالات الإصابة والوفيات اليومية بكوفيد-19 إلى أرقام قياسية مع تحذير الحكومة من أن تفشي المرض قد يكون مرتبطا بسلالات مختلفة من الفيروس أشد عدوى.

وسجلت ماليزيا 3 وفيات لأطفال دون سن الخامسة بسبب الفيروس في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وهو نفس العدد الذي تم تسجيله طوال عام 2020 بأكمله بحسب مدير عام وزارة الصحة نورهشام عبد الله.





واستلزم الأمر أيضا دخول 27 طفلا بينهم 19 دون الخامسة العناية المركزة في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومايو أيار بعد الإصابة بالفيروس، ارتفاعا من 8 حالات العام الماضي.

وقال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا إن 82341 طفلا في المجمل أصيبوا بكورونا بين يناير/ كانون الثاني العام الماضي و30 مايو/ أيار هذا العام.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في ماليزيا أكثر من 595000 حالة، الخميس، والوفيات 3096 وهو ثالث أعلى معدل في المنطقة بعد إندونيسيا والفلبين.

ألمانيا تسجل 3165 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و695633 بعد تسجيل 3165 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89026 بعد تسجيل 86 وفاة.



