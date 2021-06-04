شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد النظام الغذائى الغنى بالخضروات فى الوقاية من الأمراض المزمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون فى كلية هارفارد للصحة العامة الأمريكية، أن تناول المزيج الصحيح من الفواكه والخضروات بما يعادل حصتين أو ثلاثة يوميًا يرتبط بانخفاض معدلات الوفيات ويمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

كيف تحميك الخضروات والفواكه من الأمراض المزمنة؟

أشارت الدراسة إلى أن تناول حصتين إلى ثلاثة يوميًا من الخضروات والفواكه من المحتمل أن يساهم فى الوقاية من الأمراض المزمنة، كما وجد الباحثون أن تناول أكثر من خمسة حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا لم يكن مرتبطًا بفوائد صحية إضافية.

ووجدت الدراسة أن الخضروات النشوية مثل البازلاء والذرة والبطاطا، والعصائر غير مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة أو الأمراض المزمنة.

- ما قائمة الخضروات والفاكهة التي أظهرت فوائدها ؟

1- الخضروات الورقية الخضراء، بما في ذلك السبانخ واللفت والخس.

2- الخضار الغني بالبيتا كاروتين

3- الفواكة الحمضية والتوت

- كيف تقلل المكسرات من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ؟

في سياق متصل، أظهر بحث جديد أجرته كلية هارفارد للصحة العامة أن الأشخاص الذين يتناولون حفنة يومية من المكسرات وبشكل منتظم يعزز الصحة ويقلل من خطر الإصابة أيضًا بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، حيث تساعد المكسرات في عيش حياة أطول وأكثر صحة.

ويشير البحث إلى أن الخصائص الغذائية للمكسرات والتى تشمل الدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن، ربما تكون مسئولة عن التأثيرات الوقائية مثل معظم الأطعمة الجيدة بما فيها الخضروات والفاكهة.

كما رأى الباحثون نتائج مماثلة لكل من الفول السوداني (وهو من البقوليات) واللوز والكاجو والجوز، كما تشمل عائلة المكسرات أيضًا المكسرات البرازيلية والبندق والمكاديميا والصنوبر والفستق وغيرها، ومع ذلك، يحذر البروفيسور ويليت مؤلف الدراسة من الإفراط في تناول المكسرات لأنها يمكن أن تسبب زيادة في الوزن.

- ما فوائد حمية البحر المتوسط في تعزيز طول العمر ؟

حمية البحر المتوسط تعتبر بالفعل واحدة من أكثر النظم الغذائية صحة بسبب ارتباطها بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى، حيث وجدت دراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة أن النساء اللاتي يتبعن هذا النظام الغذائي بانتظام يعشن لفترة أطول خاصة أنه غني بزيت الزيتون والمكسرات والفول والأسماك والفواكه والخضروات.