شكرا لقرائتكم خبر عن احمى طفلك من أشعة الشمس الحارقة فى فصل الصيف بـ7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص فى مختلف الفئات العمرية من حرارة الشمس المرتفعة خلال فصل الصيف، والتى تسبب الكثير من الالتهابات والأمراض الجلدية الشائعة بسبب الأشعة فوق البنفسيجية، ولابد من اتخاذ المزيد من الاحتياطات اللازمة خلال موجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، خاصة فى المناطق المكشوفة.



اشعة الشمس

وذكر موقع "health line" الطبى أن التعرض لأشعة الشمس من الممكن أن يسبب الإصابة بسرطان الجلد، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية الضارة تتغلغل فى الجلد وتسبب الكثير من الأمراض الجلدية المزمنة، ومن أكثر الفئات العمرية التى يمكن أن تتأثر سريعا من حرارة الشمس هم الأطفال، نظرا لطبيعية حساسية جلدهم، وعدم قدرتهم على تحمل حرارة الجو الشديدة.

وأضاف التقرير المنشور على الموقع أن هناك عددا من الاحتياطات اللازم اتباعها فى فصل الصيف مع الأطفال لحمايتهم من الأمراض الجلدية ومن أبرزها:

1- الحد من وقت اللعب فى الهواء الطلق فى الوقت بين 10 صباحا 4 مساء.

2- تجنب التعرض لأشعة الشمس حتى فى الأيام الغائمة أو الأكثر برودة.

3- ضع كريم الوقاية من الشمس بشكل صحيح، وقبل خروج الطفل بـ30 دقيقة من المنزل.

4- اختيار الواقى من الشمس مع عامل الحماية 15 أو أعلى.

5- وضع واقيات الشمس فى مناطق الأنف والأذنين واليدين والقدمين والكتفين، وخلف الرقبة.

6- الشفاه يمكن أيضًا حرقها، لذلك لابد من وضع بلسم الشفاه مع الحماية المناسبة.

7- وضع كريم واقى من الشمس كل ساعتين أو ثلاثة، أو بعد التعرق أو السباحة.

8- استخدام المظلات المناسبة التى تغطى كل أجزاء جسم الطفل.

وشدد التقريرعلى ضرورة عرض الطفل على الطبيب المختص حال ظهور احمرار على الجلد أو بقع بنية فى مناطق متفرقة، حتى لا تسبب المزيد من الالتهابات الجلدية والمضاعفات التى تسبب الكثير من الألم عند الأطفال.