شكرا لقرائتكم خبر عن القلب والرئة أكثر أجهزة الجسم تضررا من التدخين.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدخين هو سبب الوفاة الأكثر شيوعا فى الكثير من بلدان العالم، وأن آثار التدخين وفقا لموقعhealth line الطبى قد لا تكون فورية، إلا أن المضاعفات والأضرار يمكن أن تستمر لسنوات، خاصة للأشخاص المدمنون للشرب على مدار اليوم دون معرفة الخطر الكبير على حياتهم، وإلحاق الضرر أيضا على من حولهم أثناء خروج الدخان، ومن أبرز أضرار التدخين على الجسم هى الضغوط النفسية والصداع والقلق، والغضب والاكتئاب، والصداع ومشاكل النوم.

وأضاف التقرير أن التدخين يسبب الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها :

1. سرطان الرئة

الجهاز التنفسى عندما يستنشق الدخان، فإن هذه المواد يمكن أن تضر الرئتين، كما أن المدخنين فى خطر أكبر لظروف الرئة المزمنة التى لا رجعة فيها مثل: انتفاخ الرئة، وتدمير الكيس الهوائى فى الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، والتهاب دائم يؤثر على بطانة أنابيب التنفس فى الرئتين، ومرض الانسداد الرئوى المزمن .

2. تضرر القلب

يتضرر نظام القلب والأوعية الدموية بأكمله حيث يعوق النيكوتين تدفق الدم إلى الأوعية الدموية ما يسبب أمرض الشريان التاجى، كما يثير التدخين ضغط الدم، ويضعف جدران الأوعية الدموية، ويزيد جلطات الدم.



الم القلب

3. الإصابة بسرطان الفم

يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والحنجرة وسرطان المرىء، فالمدخنون لديهم أيضا معدلات أعلى للإصابة بسرطان البنكرياس، المدخنين سلبيا يواجهون خطرا متزايدا من سرطان الفم .

4. يؤثر على الجهاز التناسلى

يؤثر النيكوتين على تدفق الدم إلى المناطق التناسلية لكل من الرجال والنساء، ما يقلل من معدلات الخصوبة للطرفين.