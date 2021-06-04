شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح تجنبك الإصابة بالبرد والجيوب الأنفية أبرزها منع ملامسة الأيدى للوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الأسباب التى تصيب الشخص بالبرد أو الجيوب الأنفية، وتسبب الكثير من الألم عند الإصابة بها، ومن أبرز أعراضها الشعور بالصداع، والرشح، وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعية، ووجه موقع "health line" عددا من النصائح اليومية لتجنب الإصابة بالجيوب الأنفية ومنها:

1- غسل اليدين

غسل اليدين يحمى الشخص من انتقال العدوى، حيث إن انتشار فيروسات البرد والأنفلونزا يكون من خلال شخص مريض يعطس فى يده ثم يلمس الهاتف أو لوحة المفاتيح، أو زجاج المطبخ، وهنا يتم التقاط الجرثومة عند لمس هذا الشىء من شخص سليم .

غسل اليدين

2- تجنب العطس أو السعال فى اليدين

الشخص المصاب بالبرد لابد أن يكون له دور فى الحفاظ على الجراثيم بعيدا عن عائلته وأصدقائه، حيث إن الفيروسات تتشبث بالأيدى العارية، ومن الممكن انتقالها عند مصافحة الشخص السليم، ولابد من استخدام المناديل الورقية ثم رميها .

3- لا تلمس وجهك

تدخل فيروسات البرد والأنفلونزا جسمك من خلال عينيك وأنفك وفمك، ولابد من تعليم أطفالك منع لمس وجوههم - واتبع النصائح الخاصة بك.

4- ممارسة التمارين الهوائية بانتظام

التمارين الرياضية هى أى نشاط يساهم فى ضخ الدورة الدموية بالقلب، كما أنها تساعد على زيادة خلايا قتل الفيروس الطبيعية للجسم.



التمارين الرياضية

5.الابتعاد عن التدخين

المدخنون بشراهة يصابون بنزلات البرد أكثر شدة ومتكررة، حيث يضر التدخين الجهاز المناعى ويقلل من دفاع الجسم ضد الجراثيم، والدخان يجفف الممرات فى أنفك، والتدخين يؤثر على أهداب الأنف أى خط الأنف والرئتين ويساعد على اجتياح فيروسات البرد والأنفلونزا، ويقول الخبراء إن سيجارة واحدة يمكن أن تمنع وظائف شعر الأنف من العمل لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة.

6- توقف شرب الكحول

تناول الكحول يحد من الجهاز المناعى، كما يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للالتهابات وكذلك المضاعفات، ولذلك لابد من توقفه فورا.

7- الاسترخاء

هناك أدلة على أن الجهاز المناعى الخاص بك يرتفع عند إزالة التوتر، وهناك طريقة واحدة للاسترخاء، وهى تدريب نفسك على صورة تجد متعة أو تهدئة حال النظر إليها.