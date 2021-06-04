شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل انتفاخ البطن.. منها تجنب الطعام الدسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتفاخ البطن من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب الكثير من الناس، ولا يعنى الانتفاخ أنك قد اكتسبت وزناً، لكن غالبًا ما يحدث بسبب نظامك الغذائى وعادات نمط الحياة الخاطئة، ويسبب انتفاخ البطن مشاكل أخرى مثل ضيق المعدة وتورمها، ويمكنك بسهولة التخلص من الانتفاخ عن طريق إجراء بعض التعديلات السهلة على روتينك اليومى، وإليك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها لتجنب انتفاخ البطن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو الانتفاخ؟

الانتفاخ هو مشكلة صحية تتراكم فيها كمية زائدة من الهواء فى الجهاز الهضمى، وهذا يجعل بطنك تشعر بالانتفاخ وعدم الراحة.

ويمكن أن يحدث الانتفاخ عندما تبتلع الهواء الزائد أو تأكل بسرعة كبيرة، والانتفاخ يختلف تمامًا عن زيادة وزن الماء، وفى معظم الحالات يكون مؤقتًا ويمكنك التخلص منه بسهولة باتباع بعض النصائح البسيطة.. إليك ما يمكنك فعله لتجنب الانتفاخ.

نصائح لتجنب الانتفاخ

لا تأكل الأطعمة الدسمة

يساعد مضغ الطعام ببطء على تقسيم الطعام إلى قطع صغيرة، ما يسهل على معدتك هضمه، وعندما تبتلع الطعام بشكل سريع، فإنك تستهلك أيضًا الكثير من الهواء معه ويجب أن تعمل معدتك بجدية أكبر لكسر قطع الطعام الكبيرة.

تجنب مكونات الطعام التى لا تتحملها

الانتفاخ هو أحد أعراض عدم تحمل الطعام، إذا كنت تشعر بالانتفاخ غالبًا بعد تناول طعام معين مثل الأرز أو الحليب، فقم بإجراء اختبار لنفسك، واستشر طبيبك إذا كنت بحاجة إلى أي تغييرات في النظام الغذائي.

قم بإجراء تغييرات فى نمط حياتك

المشروبات الغازية ومضغ العلكة والتدخين هى بعض الأشياء الأخرى التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة كميات الهواء المبتلع فى معدتك، ويمكن أن يؤدى القيام بهذه الأشياء إلى احتباس الغازات في بطنك، ما يجعلك تشعر بعدم الارتياح، حاول التقليل من هذه العادات ومارس نوعًا من النشاط البدني.

شرب الماء الفاتر

عندما تصاب بالجفاف، يبدأ جسمك بحبس الماء، ما يجعلك تشعر بالانتفاخ، ويمكن أن يساعدك شرب كمية كافية من الماء على الاسترخاء وتقليل الانتفاخ، وبدلًا من الماء البارد يمكنك شرب الماء الفاتر أو الماء العادى، فهى أكثر ترطيبًا للجسم كما أنها تسرع عملية الهضم.